Un tercer ahomense quiere la presidencia del PRI en Sinaloa

audima

El diez. Un tercer ahomense quiere la presidencia sustituta del Partido Revolucionario Institucional en Ahome. Se trata de Álvaro Ruelas Echave, exalcalde y exsecretario de dos dependencias y exdirector de otra en el gobierno quirinista. Ahora sí lo incluyó en la lista de aspirantes el delegado nacional del tricolor en Sinaloa, Enrique Benítez, quien no lo mencionó cuando vino a la ciudad para reunirse con los priistas en la coyuntura de elección del nuevo líder. En esa ocasión sólo hizo referencia de los ahomenses Marco Antonio Osuna Moreno y Bernardino Antelo Esper. El primero no impactó porque ya se sabía, pero sí lo del segundo, del que no se sabía que también la quiere. Los seguidores de Ruelas Echave se inquietaron porque el delegado nacional del PRI no lo incluyó, lo que ayer ya hizo. Y se habla que lo destapó porque ya Ruelas Echave mostró sus aspiraciones. Algunos aseguran que si el exalcalde ya se abrió de capa es que vio condiciones para participar. Con él la lista subió a diez.

Proyección. En tierra ajena y sin que el evento tuviera ese perfil, el gobernador Rubén Rocha Moya anunció que se invertirán de inmediato 100 millones de pesos en drenaje pluvial para avanzar en la solución del problema de inundaciones en Ahome. Y es que eso fue en la playa Bellavista, Guasave, en la puesta en marcha del operativo estatal de seguridad de Semana Santa. Quizás el gobernador lo reveló porque ahí estaba en primera fila el alcalde Gerardo Vargas Landeros, a quien le agradeció el apoyo que le ha dado. Algunos dicen que risueño el niño y haciéndole cosquillas pues más, ya que ese “palomazo” del gobernador se da en la coyuntura de las encuestas en la que el alcalde ahomense sale posicionado. Una reciente de una empresa nacional lo coloca como el mejor de todos los alcaldes del país y también de los de Sinaloa. Por su parte, la encuesta de EL DEBATE, publicada este fin de semana, dio como resultado que la mayoría lo aprueba y que es mejor que el exalcalde Guillermo ‘Billy’ Chapman.

Tarde. Por cierto, Chapman quedó de nuevo en evidencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó anticonstitucional el nombramiento que impulsó de Pável Castro como titular del Órgano Interno de Control y avalado por el cabildo. El haberlo hecho constituyó violencia política en razón de género y acoso laboral porque esa facultad de proponer a cabildo al titular de esa dependencia, le corresponde a la síndica procuradora, en ese entonces Angelina Valenzuela. Esta ya no se dio el lujo de ver su caída por la resolución de la SCJN porque Pável Castro optó por correr al llegar el nuevo gobierno, en la que ella es regidora.

Cargos. Se descorrió el telón en Movimiento Ciudadano en Ahome. El líder estatal de ese partido, Sergio Torres Félix, reveló que el liderazgo en este municipio recayó en Héctor Álvarez. El anuncio lo hizo al inaugurar las oficinas del instituto político. Torres Félix no solo empoderó a Álvarez sino también al empresario mochitense Martín Balderrama, que va como delegado de los jóvenes en Sinaloa.

Pérdida. Sorprendió ayer a muchos de los diferentes sectores de la sociedad ahomense la muerte del exdirector de Participación Ciudadana en Ahome, Estanislao del Moral. Una penosa enfermedad se lo llevó en meses, lo que provocó muestras de reconocimiento por su forma de ser y trayectoria en el liderazgo social y en el servicio público, además de solidaridad a su familia. Fue comisariado ejidal de las Grullas Margen Izquierda, agente del ministerio público y director de Participación Ciudadana en el gobierno del entonces alcalde Billy Chapman. Un dato que era poco conocido salió a relucir: fue el jefe de seguridad interna en los inicios de la construcción de la presa Huites.