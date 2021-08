Un titular para reflexionar

No lo escribí yo, pero quise abrir con este escrito que se me hizo muy interesante

“Dependiendo de la importancia que le damos, se crean esos titulares en nuestra cabeza y nos toman tiempo en nuestra vida”

“A veces solo quiero que se detenga. Hablar de covid-19, saqueos, brutalidad. Me pierdo. Me convenzo de que esta” nueva normalidad “es la vida real. Entonces me encuentro a un hombre de 87 años que habla de vivir a través de la polio, la difteria, las protestas de Vietnam y, sin embargo, todavía está encantado con la vida. Pareció sorprendido cuando le dije que 2020 debe ser especialmente desafiante para él. ‘No’, dijo lentamente, mirándome directo a los ojos. ‘Aprendí hace mucho tiempo a no ver el mundo a través de los titulares impresos, veo el mundo a través de las personas que me rodean. Veo el mundo con la comprensión de que amamos a lo grande. Por lo tanto, elijo escribir mis propios titulares: ‘El esposo ama a la esposa hoy’. ‘La familia deja todo para venir a la cama de la abuela’. Me dio unas palmaditas en la mano. ‘El viejo hace un nuevo amigo’. Sus palabras chocan con mis preocupaciones, liberándolas de la atadura que había estado sujetando con fuerza. Flotan lejos. Me quedo con un espíritu renovado y una nueva forma de escribir mis propios titulares”.



Entiendo perfectamente la situación en la que estamos ahorita, y digo, trabajo en un periódico… Leo los titulares. Por lo mismo, sé que es facilísimo desilusionarse con el mundo en el que vivimos. Pero a pesar de eso (porque no es algo de ignorar), también contamos con todos esos pequeños titulares que no logran hacer las marcas en el periódico, pero si en nuestras mentes, como dice en el texto. Para mí esta semana estarían los titulares de “festejan a los abuelos” y “gran convivencia debido al calor”. La realidad es que, como en cualquier empresa en los medios, se publican las cosas más relevantes, y debido a la importancia que se les da se hace la nota, y de esto el mismo titular (eso que aparece en letras grandes y hasta con fotos) y así como las empresas, nosotros. Dependiendo de la importancia que le damos, se crean esos titulares en nuestra cabeza y nos toman tiempo en nuestra vida. Por eso, no estoy diciendo que no leamos las noticias, que no nos interesemos por lo que ocurre, de hecho todo lo contrario, hay que informarnos de todo influyendo de lo que nos rodea, y con eso nosotros crear nuestro propio periódico. Llenar nuestra cabeza de noticias buenas que logren tenernos de ánimos.

Por eso termino más que nada con la reflexión de ¿cuáles serían los titulares de tu periódico?



