Un total de 17 solicitaron participar en el plebiscito para síndicos en Ahome en el primer día

No convencen. Siguiendo el guión, los diputados locales ahomenses de Morena, José Manuel Luque Rojas, y del Partido Sinaloense, Elizabeth Chía, se pronunciaron a favor de echar abajo la reforma de disminuir de 40 a 30 los diputados locales. Eso fue aprobado en el 2017 a iniciativa presentada por el entonces gobernador Quirino Ordaz. O sea, Luque Rojas y Chía están porque sigan los 40 legisladores, lo que fue aprobado ayer en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado. Luque Rojas hasta habló de que reducir el número de diputados es inmoral. Con lo que fue a salir. Algunos ahomenses dicen que lo verdaderamente inmoral es que succionen el presupuesto en mantener a tantos diputados que solo legislan por consigna. Nadie le ve sentido que Ahome tenga cuatro diputados. Argumentos pueden ofrecer de sobra, pero a muchos no convencen. Queda la impresión de que no quieren disminuir el número de diputados porque no quieren reducir la posibilidad de que ellos mismos, en otro momento, u otros de sus partidos arriben a esa posición y vivir a costillas de los sinaloenses. Para acabarla, los diputados priistas “están en la polla”, dándole una puñalada al exgobernador.

Nombres, nombres. Los trabajos de limpieza en la planta potabilizadora Comisión del Río Fuerte sacaron a relucir las condiciones pésimas en que se encuentra, así como la Hernández Terán. El lodo en el canal presedimentador tiene casi dos metros, razón por la que el agua que se suministra a la población no esté en buenas condiciones. Ayer, el alcalde Gerardo Vargas Landeros volvió a supervisar esos trabajos y al darse cuenta de las condiciones se mostró molesto y con coraje. Se comprometió a cumplir con dotar de agua suficiente y de calidad a los ahomenses. Algunos dicen que eso está bien, pero en lo que le exigen es que revele los nombres de los culpables de que se haya llegado a esos niveles de atraso. Lo que pasa es que Vargas Landeros se molesta, le da coraje, pero dice que no busca culpables. Pero como los ahomenses son muy “cosquillosos” sí quieren culpables y que dé sus nombres. ¿Los dará?

Desfile. Dicen que un desfile de aspirantes a síndicos en Ahome pasó ayer por el Cabildo en el primer día para registrarse. En total fueron 17 los que solicitaron participar. Si logran reunir los requisitos se registran y si no pues no. Tienen hasta el 26 del presente para hacerlo. Otros más ni se presentaron porque ya le midieron “agua a los camotes” con la lista de los que traen la “bendición” de ya saben quién. Por ejemplo, quién le podría ganar a la exdirectora de Participación Ciudadana María de Jesús Castro, operadora de hace muchos años del alcalde Gerardo Vargas Landeros. Se habla que ella va para la Central. O a Ramón Urías, que va por la de Higuera de Zaragoza, apoyado por el sector cenecista; lo mismo Sandra Leyva, en El Carrizo, así como Santiago García, en la Villa de Ahome. El sector cenecista no va solo porque los operadores de Palacio Municipal van con los mismos. Pero ya hay algunos valientes.

Sostenido. La cadena de contagios de coronavirus no se ha cortado en Ahome. Ayer, el reporte de la Secretaría de Salud estatal fue de otros 216 nuevos casos. O sea, la cifra diaria de nuevos casos es para ponerle atención. Los activos llegan a los 601. Y muchos no quieren entender.

Ni viendo atinan. Algunos padres de familia están exigiendo el regreso a clases presenciales. No están de acuerdo en que el gobernador Rubén Rocha Moya haya suspendido la entrada ayer tomando en cuenta la alta incidencia de nuevos casos de coronavirus en la entidad. No se sabe con exactitud la motivación de la postura de estos padres, pero la decisión de suspender las clases presenciales es respaldada por muchos más padres.