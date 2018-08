Un tuit, una idea, una ¿ocurrencia?

No hay modo de negar que a Andrés Manuel López Obrador le gusta el beisbol tanto como lucirse con sus ocurrencias. El próximo presidente de México es de aquellos a quienes aplica eso de que su pecho no es bodega: donde dispara lo verbal, sale la “puntada”, vestida, eso sí, de “proyecto ideológico”. El martes, AMLO pateó el avispero en Twitter al soltar su idea que para muchos sonó a despropósito: “No hay que pensarlo mucho. El programa deportivo 2018-2024 tendrá tres vertientes: actividad física y deportiva, en todos lados para la salud y el bienestar; de alto rendimiento para ganar muchas medallas y el beisbol, escuelas y formación de prospectos para Grandes Ligas”. Se entiende que en dicha red social el poco espacio no sirva para expandir las ideas y perfilar bien los contextos, pero, en esta ocasión, el aún Peje supo acomodar las cosas para realmente sacudir la bitachera. Por más que a los beisboleros nos complazca que tengamos un presidente “beisbolero”, eso de que nos diga a los mexicanos que el beisbol será una vertiente (eje) en que se soporten las políticas públicas en materia de apoyo al deporte suena mezquino y de muy corto alcance. Ahí está una de las razones sobre por qué el tuit del electo fue duramente criticado por columnistas y analistas políticos. Y es que, a querer o no, hizo surgir el “¡por fin!” de aquellos que no aceptan que México es un país mayoritariamente futbolero, que el beisbol no “pinta” en ese ranking y que mucho es lo que se necesita para escalar posiciones.- Se entiende el posible racional que haya utilizado AMLO para exponer dicha idea, basado en mucho en su afición al deporte rey. Se entiende incluso el simplismo en su redacción al exponerlo en una idea como si se tratara de algo sin o fácil, si muy viable para hacer realidad de la mano del gobierno. Décadas de existencia de este deporte en México nos han enseñado que sin apoyo estatal, anclado en un monopolio privado, la tarea exportadora de peloteros no ha tenido buenos resultados, y, peor aún, vetado actualmente el exmonopolio a causa de actos de corrupción y malos manejos que seguramente merecerían críticas del electo. Si la idea va en serio, nos imaginamos que no sería la futura titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, quien se hiciera cargo de un proyecto que, se entiende, empezaría por la construcción y habilitación de academia en diversas regiones del país. Una duda válida sería preguntar: ¿no aprovecharían el esquema impuesto por la misma institución en este sexenio? ¿No está ya marcado el camino? Nada cuesta ampliar el contexto de la idea, en lugar de hablar de solamente beisbol y Grandes Ligas, generalizar y hablar de más basquetbolista que lleguen a la NBA; de más futbolistas que jueguen en Europa y de más boxeadores que sean campeones mundiales, como para no dejar “sentido” a nadie.Una cosa es que al electo le guste tanto el beisbol que vaya e inaugure el nuevo estadio de la Ciudad de México, que mande Layda Sansores a lanzar la primera bola en Campeche, a Barttlet a Hermosillo y al tapete humano de Fernández Noroña a Venezuela. Se entiende el gusto. Pero si la intención del electo es realmente meter mano en el beisbol, que lo haga desde la esfera que le corresponde y no desde donde no tiene vela en el entierro. Así que proponga una revisión a la estructura de la Federación del ramo y que busque sacar el juego a tantos impresentables y nefastos dirigentes estatales al estilo de los Fredy Lugo en Baja California. Que mande iniciativas para reformar la Ley del Deporte y alcance a tocar, por ejemplo, el tema del deporte profesional y el trato al deportista. Ya de pasada, la vinculación con la ley del trabajo para de una vez liquidar la esclavista cláusula de reserva. Ojalá y que el tuit haya sido una idea y no una ocurrencia. Mucha la pasión del gobernante, que, sin embargo, no es saludable que se haga política pública.