Para saber. A su regreso de Panamá, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), el Papa Francisco recordó que esta JMJ tuvo una fuerte huella mariana porque el tema eran las palabras de la Virgen al Ángel San Gabriel: “He aquí la sierva del Señor, se cumpla en mi según tu Palabra”. Fue gratificante y fuerte escucharlas por los jóvenes dispuestos a asumirlas, pues “mientras haya nuevas generaciones capaces de decir ‘aquí estoy’ a Dios, habrá futuro en el mundo”, afirmó el Papa.

Para pensar. Los jóvenes rezaron el vía crucis junto al Papa, quien recomendó rezarlo con frecuencia: “A mí me gusta mucho hacer el vía crucis, porque es ir con María detrás de Jesús, y siempre lo llevo conmigo para rezarlo en cualquier momento. Es un vía crucis de bolsillo… hagan ustedes el vía crucis porque es seguir a Jesús con María en el camino de la Cruz donde Él ha dado la vida por nosotros. En el vía crucis se aprende el amor paciente, silencioso y concreto”, señaló el Papa.

Para vivir. Santo Padre destacó el gesto de los numerosos padres y madres que alzaban con los brazos a los niños como diciendo: “he aquí mi orgullo, he aquí mi futuro”. Y comentó: Los hijos son un don de Dios, un bien y una alegría para la familia. De acuerdo al Papa Francisco, el culmen de la JMJ fue cuando los jóvenes pasaban del entusiasmo a la escucha y a la oración en silencio, donde Cristo les habló y llamó a vivir el Evangelio hoy, porque “los jóvenes no son el mañana, son el hoy para el mañana, no son el mientras tanto sino el hoy, el ahora de la Iglesia y del mundo”, concluyó el Papa. Procuremos, pues, vivir al día un momento de silencio para escuchar a Cristo.