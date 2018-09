Un viaje sin mapa de rutas precisas

Un razonamiento se basa en premisas que, si son falsas, llevan a conclusiones y acciones equivocadas.

Con base en suposiciones erróneas para diagnosticar y prescribir tratamientos, los médicos pueden inclusive matar a sus pacientes.

Algo así ocurre con lo que va de la cuarta transformación que arrancó con el nuevo Congreso.

Los principales cuadros morenistas vienen presentando síntomas de alergia a lo sensato y razonable.

En su reclamo al Poder Judicial, donde imagina se vive en la “opulencia”, con “excesos y privilegios”, no sabe que, a diferencia de otros altos servidores públicos, jueces, magistrados y ministros no disponen de escoltas o aeronaves; que vuelan en líneas comerciales pagando sus boletos cuando viajan a sus lugares de origen; que no tienen viáticos ni comitivas numerosas ( a lo más un par de auxiliares) ni casas de descanso, gimnasios, peluquerías o algo por el estilo.

Tan errado Monreal, pero cómo no si cuando, en el colmo de los pésimos diagnósticos, Andrés Manuel López Obrador dice que el México “sin crisis financiera” de hace diez días hoy está “en bancarrota...”.