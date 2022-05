audima

Sinaloa.- No es la idea que el presidente municipal no pueda salir de su demarcación de gobierno en lo que dura su gobierno. Sus labores como representante ciudadano y primera autoridad así lo hacen necesario en algunas ocasiones. Lo malo es cuando estas salidas son recurrentes y hechas para atender una agenda frívola, nada prioritaria. Durante el fin de semana, el presidente municipal de Mazatlán se mantuvo ausente de los compromisos del Ayuntamiento. No se le ve desde sábado pasado, cuando en California estuvo durante la pelea del pugilista mazatleco, Gilberto “El Zurdo” Ramírez. Un día antes se le vio departiendo en la ceremonia del pesaje, junto a otros funcionarios y representantes del sector comercio. También en abril, Benítez Torres se alejó de Mazatlán para asistir a un concierto de reencuentro de la banda El Recodo con el cantante Julio Preciado. Lo malo es que esta agenda, llena de viajes, conciertos y bailes, generan la percepción ciudadana de que en Mazatlán, la prioridad parece ser la fiesta, mientras aumentan las quejas por las fallas en el servicio de drenaje, la limpieza de la ciudad y el deterioro de la imagen turística, algo que es elemental en la operatividad del gobierno municipal.

El desfile de la victoria. Por cierto, hoy, el Ayuntamiento de Mazatlán organiza un desfile por el malecón para festejar la victoria de Gilberto “El Zurdo” Ramírez. Desde la intersección de la avenida Del Mar con Rafael Buelna, se desprenderá un contingente hasta el Escudo de Mazatlán. El evento fue anunciado por el Ayuntamiento a través de las redes sociales. Hay quien apuesta a que junto al pugilista mazatleco irá el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres. ¿Será capaz?

El llamado. A través de un comunicado, ayer la Fiscalía General en Sinaloa hizo una exhorto a los padres de familia para que tengan una mejor comunicación con sus hijos. Esto después de anunciar la aparición del joven Luis Fernando, de 17 años, reportado por sus familiares como desparecido desde la noche del 11 de mayo pasado. Con todo, fue una noticia que alivió a todo Mazatlán. El chico se fue sin avisar, a tocar a una fiesta en Jalisco, y fue ubicado en Escuinapa a bordo de un autobús de pasajeros cuando regresaba a su casa. Ojalá y así regresaran todos los sinaloenses desaparecidos, pero hay en la entidad más de 4 mil 500 familias que lloran en la incertidumbre de no saber el paradero de alguno de sus integrantes, y las autoridades poco han logrado para esclarecer todos los casos.

En la agenda. Dos casos polémicos se discutirán esta semana en Mazatlán: los integrantes de la comisión de compras del Ayuntamiento deberán comparecer ante el Cabildo para explicar los pormenores del contrato directo firmado con una empresa mazatleca por 40.8 millones para la compra de lámparas tipo LED. La otra es la posible resolución de la denuncia hecha en contra del secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, por supuesta venta de cargos, nepotismo y otras irregularidades hechas públicas en las últimas dos semanas. Habrá que estar pendientes.