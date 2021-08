Una bellísima oración

Hace años, leyendo la vida de Tomás Moro, el patrono de los políticos, encontré entre sus escritos esta bellísima oración:

"Señor, dame una buena digestión y naturalmente, algo para digerir. Dame la salud del cuerpo y el buen humor necesario para mantenerla, dame una gran manzana. Señor, que tenga siempre ante los ojos lo que es bueno y puro, de modo que ante el pecado no escandalice, sino que sepa encontrar el modo de remediarlo. Dame un alma que no conozca el aburrimiento, los ronroneos, los suspiros, ni los lamentos, y no permitas que tome demasiado en serio esa cosa entrometida que se llama el yo. Dame Señor, el sentido del humor, dame el saber reírme de un chiste para que sepa sacar un poco de alegría a la vida y pueda compartirla con los demás".

Buenos días.

