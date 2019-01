Una derrota chiva que no debe magnificarse

Se sabía de lo complicado que iba a ser la cancha de Santos Laguna para el Guadalajara, de ahí que no debe cundir el pánico entre los miles de aficionados del Rebaño Sagrado por ese primer tropiezo que recibieron el pasado domingo en el torneo mexicano de la primera división.

Fue un partido que en nuestro punto de vista muy personal, resultó parejo, de pocas llegadas en ambas porterías, pero los Guerreros tuvieron más puntería para definir la opción que se les presentó y quedarse con todo el botín de manera justa.

En lo que sí sentimos que deberá trabajar más el técnico José Saturnino Cardozo es en lo referente a la ofensiva, porque en actitud y entrega de los jugadores en la cancha cumplen a la perfección.

Para su siguiente desafío tendrán de rival a los Tiburones Rojos del Veracruz el cuadro que va que vuela a la división inferior, en una excelente oportunidad para que el Rebaño Sagrado demuestre que esa derrota ante Santos fue solo una mala tarde y que están listos para ser protagonistas en el presente torneo del balompié mexicano.

Muy bien. A los Dorados se les presenta el próximo fin de semana la gran oportunidad de comenzar a revertir su negativo inicio en el clausura de la Liga de Ascenso, porque se presenta el líder Cimarrones en el Coloso del Humaya.

Sentimos que si el Gran Pez es capaz de frenar al líder sonorense, la incertidumbre que ha generado su inicio entre los aficionados comenzará a trasformarse en esperanza.

Se trata pues de un duelo muy interesante y atractivo para el cuadro de casa que suma par de tropiezos en la Liga y aunque mañana entrará en acción en la Copa y logra su segundo triunfo, siempre la preferencia la tendrá el circuito que lleva de por medio el boleto para llegar a la máxima división.

También es la oportunidad para el técnico Diego Armando Maradona de confirmar que es el mero patrón del club y qué mejor que lo demuestre con una resonante actuación ante un cimarrón que suma tres triunfos a cambio de un descalabro. Y creemos que Dorados está muy a tiempo de comenzar su reacción, porque así lo hizo el torneo pasado a partir de la quinta jornada que se juega curiosamente este fin de semana.

La confianza. Reza el dicho que “la confianza mató al gato”, refrán que le quedó exacto al cuadro de Pumas-EMI de la Liga Platino Plus, ya que nos enteramos de que en su debut del pasado fin de semana, minimizaron a futbolistas diamantinos que iniciaron el choque con tan solo siete elementos y hasta decían que preferían no golearlos pronto para que no se rajaran para el segundo tiempo. Pero resulta que los diamantinos subieron a 10 elementos y con esos les bastó para terminar ganando 1-0 a los felinos, qué caro pagaron su exceso de confianza. Por ello es mejor aniquilar a tu rival pronto y no dejarlo que se crezca.