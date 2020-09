Una derrota más a su cuenta

El Tribunal de Justicia Administrativa resolvió improcedente la queja que interpuso la tesorera de Ahome, Ana Ayala Leyva, en contra de los regidores Fernando Arce, Gerardo Amado y Ramón López Félix porque le pidieron que le proporcionara las cuentas públicas a la síndica procuradora Angelina Valenzuela porque si no iban a pedir su destitución en Cabildo.

La derrota legal ya se venía venir desde el mismo momento en que Ayala Leyva, acompañada del secretario Juan Fierro, citó a conferencia de prensa para vanagloriarse de que interpuso la denuncia y recibió la suspensión provisional. O sea, festejó antes de tiempo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Lo anterior porque los argumentos que esgrimió no se le veían fundamentos. Incluso, la funcionaria llegó a decir que los regidores no tenían facultades para eso. Todo un despropósito. Y por eso los regidores le ganaron el pleito en la Sala Regional Norte del TJA. Arce, Amado y López Félix no se quebraron mucho la cabeza para su defensa.

Respondieron que estaban cumpliendo con la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, que pusieron ante el magistrado Víctor Hugo Pacheco. Este no tuvo más remedio que dejar sin efecto la suspensión provisional de Ayala. Y sobreseer el caso.

La tesorera lo que debe de hacer es cumplir con su función y no victimizarse ni resistirse a rendir cuentas para no quedar mal como en este caso.