Una dosis de flexibilidad

Buenos días.

Definitivamente hay personas que no pierden el tiempo en discusiones infructuosas; que no se pasan la vida dando lecciones de nada, ni intentan ganar todas las discusiones, sencillamente porque se dedican a ser felices y a disfrutar de su realidad. Gozan de un excelente sentido del humor y no invierten un solo minuto en intentar agradar a nadie, pero su característica más destacable es, sin duda, su capacidad para adaptarse a cualquier situación. Si quieres conservar tu felicidad y disfrutar de la vida, vamos a necesitar una buena dosis de esa flexibilidad. Buen fin de semana.