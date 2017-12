Una elección inédita sin la izquierda

Estamos para el Atayde pero sin animales. Florestán.

Las del uno de julio serán las primeras elecciones federales sin presencia partidista de la izquierda mexicana desde 1988, con Cuauhtémoc Cárdenas y el Frente Democrático. Siguieron las de 1994, de nuevo con el ingeniero en la presentación oficial del PRD en un proceso presidencial que volvió a participar en 2000 con su mismo candidato y en 2006 y 2012 con Andrés Manuel López Obrador que quedó segundo, en 2006 con apenas .56 de diferencia con Felipe Calderón, lo que nunca reconoció, y en 2012 con 6.62 por ciento debajo de Enrique Peña Nieto, en ambos casos colocando al PRD como segunda fuerza política.

La salida del tabasqueño del sol azteca para crear Morena, escindió al partido al punto de llevarlo, en estas elecciones, a una alianza con el PAN, agua y aceite, y con la franquicia de Movimiento Ciudadano, que ya lo había hecho en el pasado con López Obrador de la mano con el PT.

Así que el PRD, por primera vez en su historia, no participará con un candidato propio y se alió, por su fragilidad, por un cálculo de sobrevivencia, con su antítesis, el PAN, en lo que disfrazan de pragmatismo.

Por su parte Morena, que ante el vacío del PRD se identificaba como la izquierda de este proceso, hizo la asociación impensable para el partido, no para su fundador y candidato, con el Partido Encuentro Social, de tendencia confesional, su base y dirigencia son evangelistas, deslavando al partido hasta borrar su bandera de izquierda.

Y me refiero a la contradicción de Morena con el PES, más no la de López Obrador, cristiano declarado y proclive a las figuras religiosas en sus discursos, desde el mismo nombre de su partido y la fecha de su proclamación, 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, entre otros.

Así que este proceso, inédito, será un asunto de derechas, con el PRI que busca el centro y quizás hasta el centro-izquierda.

RETALES

1. HONORIS.- El Consejo Universitario distinguió al doctor Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM, como profesor emérito de la máxima casa de estudios. Felicidades a quien supo desdeñar a las sirenas de la política;

2. FUEGO.- No sé si amigo o enemigo, pero sí fuego contra Arely Gómez que hay alguien que la quiere fuera de la secretaría de la Función Pública, donde acaba de inhabilitar por cuatro años a Obedrecht, empresa a la que nadie ha tocado, y va tras el paso exprés de Cuernavaca entre otros asuntos gordos en los que trabaja. ¿Quién y por qué querrá fuera a una funcionaria impecable?; y

3. ESCOMBROS.- De entre los escombros de su relación con Morena, Ricardo Monreal se suma a la campaña de López Obrador, a pesar de resistencias internas de quienes lo excluyeron de la candidatura al gobierno de Ciudad de México. Yo le veo como destino natural el Senado. Falta lo que diga AMLO que tiene pendiente la designación de su coordinador de campaña, que al final es él mismo, pero quien lo represente en debates, que no son lo suyo, y en discusiones.

Nos vemos el martes, pero en privado.