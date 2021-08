Una enfermedad de mi gato

¡HEY!, espero estes bien, te mando un abrazo a la distancia, el día de hoy te hablare de Toxoplasma Gondii, un parasito peculiar, que su principal reservorio es el gato doméstico, ojo, no por eso significa que los gatos son dañinos o que te vas a infectar por tener un gato, te lo digo, de hecho, tengo un gato se llama Wilson, así que no te preocupes, bueno no tanto.

Este parasito se puede propagar por las heces del gato o también en carne contaminada, que no ha sido preparada de la manera correcta. La mayoría de las infecciones son asintomáticas, pero en caso de manifestarse se puede observar una destrucción celular y formación de quistes, algunos síntomas de esta enfermedad aguda son fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, debilidad, que pueden evolucionar a problemas cardiacos o cerebrales y en un caso extremo ceguera. El problema es en personas que tengan SIDA, ya que la enfermedad se presenta de forma más agresiva y no como asintomática.

La infección se da de con demasiados síntomas, convulsiones, confusión, letargo, lesiones cerebrales. Otra parte que debemos cuidar es en una mujer embarazada, ya que puede dar una infección hacia el hijo, si la infección es durante el primer semestre puede ocasionar un aborto espontaneo, mientras que si es en el segundo trimestre el recién nacido puede manifestar convulsiones, retraso mental, microcefalia, sordera e incluso ceguera.

Pero antes de que quieras tomar a tu gato y sacarlo de tu casa, te diré algo que es muy sencillo de hacer y todo es prevención, claro que existe un tratamiento para cuando esta la enfermedad presente, pero, para que esperase si se puede prevenir, y bueno la prevención es muy simple, lleva a tu gato con tu veterinario de confianza y si puedes vacúnalo, esterilízalo y llévalo de forma rutinaria a que le administren antiparasitarios, llévalo constantemente, te recomiendo cada 3 meses llevarlo a desparasitar, que es la mejor forma de prevenir esta enfermedad, ya que Toxoplasma gondii, es un parasito.

Los gatos son muy buenas mascotas, muy higiénicos, así que, si le pones un arenero, límpialo bien y siempre desinfecta el área donde realiza sus necesidades.

Te digo desde ahorita la mejor herramienta y el mejor tratamiento es la prevención, cuídate mucho y te recuerdo, cualquier indicio de enfermedad que tengas acude con el medico más cercano que tengas.

Cuídate mucho, nos vemos la próxima semana.