Una escena en París y un romance con México

Xabi Gutiérrez, cocinero, escritor de novela negra

“Es otra etapa. A estas alturas… Lo mejor, libros, asesorías, radio…” dice el cocinero Xabier Gutiérrez, 62 años, después de echar el cierre a su etapa en el restaurante Arzak, tres soles Repsol, tres estrellas Michelín. Luce tranquilo, ha tenido semanas moviditas. Tras revelar la noticia, un tsunami inundó su teléfono, redes, web. Ese día, 30 de abril, la alta cocina española preguntaba por qué, qué sucederá, a dónde irá… Y es que se trata de una figura querida.

Gutiérrez, psicólogo de formación, se define tímido. Es un personaje desconocido para el gran público. Es peculiar. En Arzak, siempre fue por libre: estableció su horario de ocho a tres de la tarde, se mantuvo al margen e hizo vida en el laboratorio y no en la cocina. El cara al público nunca le atrajo, pero sí la personalidad extrovertida y locuaz de Juan Mari Arzak, su jefe. “Siempre he tenido muy buen ‘feeling’ con él”.

El encuentro fue en París. Gutiérrez vagaba desolado, solitario, después de cerrar Iñude, su restaurante. Fue en la calle, sin más, donde se topó con el genio de fama mundial. Después de aquel día, trabajaron treinta y tres años juntos, de los cuales, diecisiete, viajaron una y otra vez a México.

“Tengo una historia de amor con México. Estuvimos hasta 2008 y fue una etapa fantástica, había ocasiones en las que íbamos hasta dos veces al año, de hecho, estuve antes con mis hijos. Me enseñó muchas cosas, no solo de su cocina: la manera de trabajar, su cultura gastronómica. Descubrí un país tan pirado por la comida como el nuestro”.

Reflexiona sobre la cultura gastronómica presente en solo seis, ocho países. “España, Francia, China, Japón, México, Perú, algo de la zona de Indonesia y tal… En todos los sitios se cocina, pero cultura gastronómica es otro tema.

“En México fueron tantos años como en casa”. Comparte recuerdos especiales, como cuando conoció a Pedro Armendáriz júnior, ídolo mexicano y jurado de festivales de cine como el de San Sebastián. “Era un buen cliente, solía venir al restaurante mucho, muchísimo. Le gustaba la cocina vasca, comer, nuestra compañía, preguntaba, se metía a la cocina. La última vez que lo vi fue en la Concha -San Sebastián-, en algo del festival.

Recordamos aquellos años de Arzak en México. Fue el primero de la alta cocina en explorar sus sabores. Fue una época de efervescencia, en la que, junto con Adrià, comenzó a compartir recetas con el mundo, algo revolucionario para entonces. “Fue una tendencia que Adrià implementó, ¿para qué ocultarlas?, lo mejor es fecharlas y que sigan su camino”, reflexiona.

Un laboratorio de ideas

Cabe señalar que Arzak fue de las caras visibles del movimiento de la Nueva Cocina Vasca conformado también por Pedro Subijana, Arguiñano, José Juan Castillo, Ramón Roteta, Tatusa Fombellida, Roxario Zapiain. La siguiente revolución gastronómica la encabezó Ferrán Adrià y emergieron nuevos conceptos: moléculas, pipetas, ciencia y tecnología. Arzak (vasco) y Adrià (catalán) fueron pioneros en ordenar, clasificar, probar ingredientes del orbe y aterrizarlos en el plato, brindar una experiencia.

En todo ese caldo de cultivo, Gutiérrez y el también cocinero, Igor Zalakain, arrancaron el I+D+i del restaurante. Han sido equipo durante veinte años en el laboratorio, donde se experimentó con ingredientes inéditos en el universo de Arzak, quien solía decir que la salsa negra más fascinante era de tinta de calamar y cuando probó la de huitlacoche, el registro cambió porque lo embelesó.

El hongo de la mazorca del maíz está en platos emblemáticos como el ‘Crómlech de mandioca con huitlacoche’, una serie de figuras crujientes con foie, cebolla, cúrcuma, mandioca y té verde. “Nos lo enviaban en polvo del restaurante Tezka, Ciudad de México, donde iniciamos la asesoría. Lo procesaban en fresco. Los escamoles, los insectos, y el hongo, los conocí en ese viaje con la familia.

Escritura y fractales

Gutiérrez habla de aromas. “Soy un enamorado de los olores”. La vainilla lo traslada a su primer viaje a Malasia. La nuez moscada activa la fascinación que siempre ha sentido por Oriente Medio. Sus favoritos son el orégano y el tomillo. “Son Italia y el momento en el que mi hermana encendía el horno de leña”.

El chocolate es otro ingrediente capturado en su memoria olfativa. Su pasión la plasma en algunos de sus libros. También tiene de recetas fáciles, consejos prácticos con dibujos, y lo más nuevo, ‘Tiburcio, el tiburón cocinero’, en las librerías.

Asimismo, desde hace más de un lustro, es considerado precursor de un género de novela negra, el ‘noir gastronómico’, y lo edita Destino, sello de Planeta. Rememora que sus primeros dos libros de la tetralogía ‘Los aromas del crimen’, los maceró largo tiempo en la mente y cocinó en tres meses. “Prácticamente los vomité”. Los siguientes fueron a fuego lento.

La idea para el que va a ser el quinto nació de manera curiosa. Cuenta que estaba en un hotel en Madrid donde al darle la habitación 500 y algo… notó que el personal reía y cuchicheaba. “Pregunté qué sucedía y me desvelaron que era la habitación de la cantante francesa suicida... Fue al aeropuerto y regresó, se había despedido, entró a la habitación en el sexto piso, abrió el balcón y se tiró”.

“No dormí nada, me dio qué pensar… No sé, una cantante de origen africano, negra”, cuenta. Así surgió la idea de un suicidado para alguna novela que ha materializado cuatro años después. “La historia me enganchó, nadie quería entrar al cuarto, todo fue muy novelesco. Concebí la idea de una cantante ruandesa que se suicida en un hotel con encanto en los Pirineos, que aquí -País Vasco- hay mucho ese rollo… Candanchú, Formigal, lugares de esquí, al menos aquí, hablamos mucho de ello”.

Otros campos experimentados son el cine y la televisión. Participó en Órbita Laika, una serie donde interactuaba con un bioquímico. Comentan desde la ciencia: reacciones químicas de combinaciones, cocciones, tratamientos de conservación. “Trabajo con CO2, fractales aplicados a la cocina”, dice orgulloso de los fractales. “De eso sé algo”.

Comenta que no ha inventado nada ni sido pionero en algo. “Todos somos influencia de todo. Los grandes pintores, los artistas. Cuando innovas estás lleno de estímulos. Y si fueras eremita también estarías rodeado de variables: la temperatura de la cueva, la humedad, el clima”.

A partir de ahora, Gutiérrez camina a su aire. “No sé qué es lo que voy a hacer, lo que sí, es que seguiré soltando ideas”, dice antes de llegar Lola, su pareja, también sicóloga y lectora voraz de sus thrillers.