Una fuerte llamada de atención

La incidencia de derrames mineros en nuestro país es de las más altas del mundo. Esto debe preocuparnos mucho, sobre todo a Sinaloa, por varias razones. En primer lugar, nuestra entidad tiene concesionada a la minería alrededor del 50 por ciento de su territorio.Es mucho terreno para una actividad que anda alrededor del 1 por ciento del producto interno bruto del estado. Se sabe que es una de las actividades que son ecológicamente más agresivas. Los accidentes que se han dado en el país han dado muestras de sus efectos nocivos.El ejemplo más reciente y preocupante es el derrame de tóxicos en el río Sonora, que a varios años de haberse presentado aún genera problemas de salud a las comunidades que vivían de este río. Nadie compra quesos, legumbres y demás productos de esa región.Un incidente minero sumió en la pobreza a gente a la cual el río le generaba fuentes de ingresos. Pese a las fuertes normas de minería del país, no solo no se previno el derrame, sino que este no fue castigado en relación con el daño que causó. Indemnizaciones no se cumplieron.El desastre del río Sonora fue una llamada de atención para todo el país, pero nada pasó. Las autoridades parecen más preocupadas por atender los desastres, administrarlos, que prevenirlos. Decenas de minas se ubican en los altos de Sinaloa. ¿Vale la pena arriesgar la riqueza económica y natural de Sinaloa por una minería que genera tan bajo porcentaje del PIB estatal?