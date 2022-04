Una gobernadora para Sinaloa

audima

¿Hasta cuándo tendrá Sinaloa su primera gobernadora? En junio de2019, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de la reforma constitucional conocida como “paridad en todo” por el que se estableció la obligatoriedad de observar el principio de paridad de género en la integración de los Poderes de la Unión, precepto que en su artículo cuarto transitorio consigna el deber de las legislaturas de las entidades federativas de realizar las reformas correspondientes para que los partidos políticos observen el principio de paridad de género en la selección de las candidaturas a los distintos cargos de elección popular, entre ellos, las gubernaturas. Para las elecciones locales de 2021 y 2022, ninguna de las entidades, con la gubernatura en disputa, contaban con legislación vigente para asegurar el cumplimiento del principio de paridad de género en materia político electoral. Es más, a la fecha, solo han legislado dos entidades Hidalgo y Coahuila, cuya normativa surtirá efectos hasta2028 y 2029 respectivamente.

La ruta elegida por estas dos entidades no ha sido la misma. Hidalgo, que este 2022 tendrá elecciones para renovar la gubernatura, optó por hacer obligatoria para los partidos políticos la alternancia de géneros en la postulación, de tal manera que, para la actual contienda los partidos, observando sus “reglas democráticas internas”, eligieron sus candidaturas por convocatoria abierta a ambos géneros, pero para la siguiente elección deberán alternar el género. De tal modo que los partidos que en 2022 hayan postulado hombres, en 2028 deberán postular mujeres y viceversa. Este marco legal no garantiza que una mujer ocupe el cargo.

La reforma constitucional del estado de Coahuila en materia de paridad es mucho más ambiciosa. De entrada, no se limita a normar este derecho en la renovación de las gubernaturas, sino que hizo extensiva la paridad e igualdad en la postulación a todos los cargos de elección popular, así como en la integración de los demás órganos políticos del Estado. Los diputados de Coahuila fueron un paso más allá y regularon la alternancia de género en la ocupación de la gubernatura, y no solo en la postulación, de tal manera que, cuando resulte electo un gobernador, para la siguiente elección los partidos políticos deberán postular solo a mujeres. Se busca de esta manera, que Coahuila tenga una gobernadora al menos cada seis años. La reforma fue propuesta y aprobada por la bancada del PRI, que ostenta 16 de las 25 curules del congreso. Pero eso no es todo, la reforma del PRI-Coahuila en materia de paridad incluye considerar la violencia de género como causa de inelegibilidad por lo que, a partir del proceso electoral 2023, quienes violenten a las mujeres no serán elegibles para contender por cargos de elección popular; además se incorpora la violencia política contra las mujeres en razón de género como causal para anular una elección.

El de Coahuila es un marco normativo garantista para las mujeres y único en su tipo. Las fracciones parlamentarias de Morena y el PAN anunciaron impugnaciones ante el Tribunal Electoral del Coahuila, por lo que estaremos atentos a esta discusión que sentará un precedente para el resto de entidades, entre ellas Sinaloa, que continúan en omisión legislativa.

Como señalamos de inicio, para las elecciones locales de 2021 y 2022, ante las omisiones legislativas de las entidades, fue el INE quien asumió su responsabilidad constitucional de ser el órgano garante de hacer cumplir el principio de paridad de género en el ejercicio de los derechos políticos y electorales; para ello aprobó lineamientos que consiguieron que los partidos postularán mujeres en 7 de las 15 gubernaturas disputadas en 2021 y en 3 de las 6 que se elegirán el próximo mes de junio. Aunque efectiva en el número de postulaciones por género de cada fuerza política, esta medida dictada por la autoridad electoral nacional produce asimetrías y vulneraciones al seno de las entidades, así tenemos que, en 2022, en Tamaulipas solo hay candidatos y en Aguascalientes solo hay candidatas. En tanto que el caso de la senadora Susana Harp, en Oaxaca, demostró quelas “reglas democráticas internas” de los partidos violentan el principio de igualdad sustantiva para cumplir con la paridad, pues permite que los partidos postulen mujeres en entidades en las que no cuentan con la fuerza política suficiente para triunfar.

El caso de la senadora Harp sienta el precedente para obligar a los partidos políticos a que, de cara a futuras contiendas por la gubernatura, emitan sus disposiciones internas en materia de paridad e igualdad sustantiva tomando en cuenta los criterios de competitividad y transversalidad; será el INE quien vigile que estos preceptos se emitan y se cumplan. Aunque lo que más beneficiaría a la agenda por la igualdad de México, es que legislen los congresos de las entidades que siguen siendo omisos.

En Sinaloa, la LXIV Legislatura ha mostrado apertura para empujar la reforma de paridad desde la comisión de igualdad de género y familia que preside la diputada Almendra Negrete Sánchez; en ella, las políticas sinaloenses tienen una aliada que sabrá negociar ante la comisión de puntos constitucionales y gobernación y ante sus pares para que Sinaloa cuente oportunamente con el marco normativo en la materia.