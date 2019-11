Una inversión en espera. En Mazatlán parece que no hay una autoridad que pueda explicar las razones por las cuales el nuevo Hospital General no ha podido empezar a operar. La obra cuyo costo rebasa los mil 100 millones de pesos fue culminada y equipada desde finales de mayo. Se esperaba que el mandatario del país, Andrés Manuel López Obrador, la pusiera en marcha en la reciente visita que realizó a Mazatlán el 11 de octubre, pero no fue así.

Buscan certidumbre. Hasta ayer no había una sola denuncia formal sobre las supuestas amenazas y extorsiones con las cuales grupos armados estarían obligado a los comerciantes de venta de alcohol a cerrar antes de las 21:00 horas. Aun así, el Consejo de Seguridad Pública Municipal se pronunció ayer por que las corporaciones correspondientes realicen una investigación en serio sobre el caso para dar certidumbre a los ciudadanos.

Excluyen a jefes. Los que andan de capa caída son comandantes y coordinadores de la Policía de Investigación del Estado (PIE), ya que fueron excluidos de un bono que se implementó desde la pasada Administración. Desde hace cuatro meses, aproximadamente, el resto de agentes que aún faltaba por recibirlo lo están viendo reflejado en su paga mensual, pero los jefes no, y eso los mantiene decepcionados, pues aseguran que los beneficios han sido pocos y no parejos. ¿Al fiscal Juan José Ríos Estavillo le parece que ellos y sus familias no se lo merecen? ¿Acaso no pusieron en riesgo sus vidas todos por igual el pasado jueves 17? ¿Está bien ahorrar en materia de seguridad e investigación? En fin, y puede ser un tema que incluso no esté en manos del mismo Ríos Estavillo. Ojalá realmente se voltee a ver a la Fiscalía y se entienda que, sin apoyo, el cambio verdadero en la implementación del nuevo sistema de justicia penal se dará a medias.

Retrasos. Y hablando de problemas laborales, un grupo de maestros que forma parte del Programa de Equidad Educativa (PIEE) se manifestó en el Palacio de Gobierno porque ya están hartos de que no les paguen a tiempo por su trabajo. Todos ellos brindan servicio en los campos agrícola a niños hijos de jornaleros, y tienen que gastar en los traslados; además, reciben un salario muy bajo como para que se atrasen en sus pagos. De acuerdo con los profesores, este problema lo han sufrido desde hace seis meses. Ya estamos en el mes de noviembre, y todavía les adeudan las quincenas de octubre, por lo que exigen una solución definitiva para que estos retrasos ya no se vuelvan a presentar, porque tienen necesidades económicas con sus familias y no pueden continuar de esta manera.

Huelga. El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (Suntuas) entregó ayer el emplazamiento a huelga 2019 a las autoridades universitarias, en el que le solicitan un incremento salarial del 15 por ciento directo al salario y del 5 por ciento a prestaciones no ligadas al salario. Al entregar los tres paquetes que conforman el emplazamiento (económico, normativo y laboral) se instaló la Comisión Negociadora, con una fecha de posible estallamiento de la huelga el 13 de diciembre del presente año. Por la difícil situación financiera por la que atraviesa la UAS, luce complicado que puedan cumplir con estas demandas de incremento salarial, y siempre se toma como base lo autorizado en la UNAM, que este año le ofreció a su sindicato un 3.4 por ciento. El rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, recordó que la universidad tiene más de 14 años sin huelga, gracias a la madurez del sindicato, que ha logrado ponerse de acuerdo y aceptar las propuestas de las Administraciones, porque han comprendido la situación financiera de la institución.