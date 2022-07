Una izquierda más unida y una oposición dividida

Salgamos del debate, vayamos a la grada y observemos que es lo que pasa en la política de México, ¿se debilita Morena? ¿Se fortalece la oposición?.

Cada vez que escucho platicar a partidarios de Morena, parece que han entendido todo en la política mexicana, ojo, una política que ellos están construyendo, no la que todos conocimos en la época del PRI, se trata de otra cosa que para bien o para mal, lo entienden y definen en el rumbo al que van, y pisan firme en una idiosincrasia mexicana que la han convertido ya, en su cuarto de guerra.

Entienden que no hay lugar para el neoliberalismo dentro de sus filas por ser su bandera ideológica, pero aún así, aunque algunas prácticas aún se mantengan, esa oposición irrisoria que no permitía el olor a PRI, el olor a la derecha y la convivencia con otros grupos que no fueran ellos mismos, parece que evolucionó.

Ahora podemos hablar de una izquierda distinta, inclusiva, con un entreveramiento generacional, que abre las puertas a priistas y panistas y todo aquel ciudadano que crea en que una nueva política que tenga como base el bienestar, es posible.

Se han apoderado de la política Mexicana como una vez lo hizo el PRI, ellos, se han convertido en el partido hegemónico de México como una vez lo fue el PRI, aun con sus errores y el desgaste del poder.

Mientras tanto, la oposición sigue dividida, jamás se va unir, no han entendido el momento político que viven, mientras existan algunos que quieran regresar al pasado y no reconozcan el momento histórico que vive México y América Latina no van a poder ganar más elecciones, salvo aquellas, donde hay honrosas excepciones y que los candidatos se echan al hombro al partido más que el partido a ellos.

Caso contrario a Morena, por supuesto, que una vez más convirtiéndose en su antítesis gana elecciones sin importar el candidato, solo por la marca.

Me sorprende la madurez política con que Morena en tan poco tiempo ha crecido, muy lejos quedó aquella curva de aprendizaje de la que se hablaba y que mirábamos tan lejana, también con su pésimas excepciones por supuesto, de políticos de paso en este partido que también le hacen daño, pero aún así, han entendido su momento en la política Mexicana y lo están utilizando.

Mientras Morena se institucionaliza, el PRI y el PAN se desmoronan y desagrupan entre ellos.

¿No les parece esto algo irónico? Que la madurez política llegó a morena para convertirse en el PRI de sus mejores tiempos, mientras la inmadurez política del PRI los está desagrupando en tribus y pequeñas y divididas expresiones, justo lo que era morena en sus inicios.

El pensamiento provinciano se apodera del PRI mientras Morena se convierte en tecnócrata, ¡vaya oxímoron nos regala la política mexicana!.

Y sin afán de compararlos o decir que uno se convierte en otro, y viceversa, parece que las sorpresas en política nunca terminan. El PRI se quedó con el verde, blanco y rojo en su escudo, tiene los colores de la bandera y aun así, dejó que la ciudadanía dejara de identificarse con ellos, con el partido de México.

Por su parte, Morena si busca ser el reflejo de México, ellos no necesitaron el color verde, ni blanco ni rojo, solo reconocieron que el 70 por ciento de la sociedad, podría apoyarlos y es su bastión, sus soldados, primero son ellos, “primero los pobres”, y con ellos es más que suficiente.

Otra ironía, hablando de la identidad política entre unos y otros.

¿Qué necesita entonces el PRI para que la sociedad se identifique con ellos? Dejar de ser el PRI. Y en ese orden de ideas ¿cuándo la sociedad dejará de identificarse con Morena? Cuando este partido, deje de ser lo que es.





Espero podamos entenderlo.





Nos vemos en la próxima.