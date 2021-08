Un Propósito es sin duda alguna una manera positiva de ver y de vivir la vida, y eso es lo que quiero para ti. Sé que los tiempos que estamos pasando son inciertos, hay quienes ante esta situación los ha paralizado al hacerse preguntas que no incitan el crecimiento personal, pero todo lo contrario. Por ello, ante ciertas preguntas que tenemos tales como: “¿Por qué estoy aquí?”, pudiéramos intercambiarla por “¿Cómo puedo ayudarte?”.

En ocasiones me han preguntado y he escuchado cuestionarse ¿cómo podemos dar, si no tenemos ni para nosotros mismos? A lo que me pregunto ¿no es que dando es como recibimos?

La ayuda no se limita a lo material, aunque si bien es cierto, hay personas que necesitan de un par de zapatos para andar en las hirvientes calles de la ciudad, que por cierto, el mes pasado acudimos a una comunidad para hacer entrega de calzado gracias a la generosa donación que hizo Distribuidora D’Silvia. En este caso, tuvimos la bendición de recibir la aportación de esta distribuidora. Lo que quiero decir con todo esto, es que la ayuda va más allá de lo que es visible para todos aquellos que quieren servir, pero no saben cómo.

¿Cuántas veces no hemos ayudado a un buen amigo con el simple hecho de escucharlo, de entenderlo, de abrazarlo? Y ¿si extendiéramos ese afecto o calidez a quienes se sienten solos en este mundo y necesitan ser escuchados?

Un Propósito me ha permitido acercarme a las personas más vulnerables en estado de salud, pero sobre todo he notado que son bastantes las voces de jóvenes, adultos y hasta niños, quienes se han acercado porque quieren formar parte de este movimiento social en donde nos ayudamos unos a otros.

Gracias a todas las personas que se han ido sumando en este tiempo, es como hemos podido asistir a asilos, donde hemos convivido con ancianos y hemos observado que se enciende esa chispa de energía en nuestros viejitos, una vez que llegamos de visita.

Hay quienes no esperan por compartir sus vivencias, por otro lado, están quienes quieren escuchar de tus anécdotas y a su vez conectar contigo, jugar, reír, cantar y un sinfín de actividades que para nosotros quienes estamos fuera del asilo, muchas veces las damos por hechas, siendo que eso mismo es lo que nos mantiene alegres.

Todos tenemos distintas formas de contribuir a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestra comunidad, ciudad, o medio ambiente. Es por eso que para despertar esa manera de servir de una persona, nos hemos organizado realizando distintas actividades a lo largo de los años, conviviendo con niños, adultos, ancianos, animales y parques, acudiendo a lugares, reparación de calles y recuperación de los espacios olvidados.

Si la manera de contribuir aún no te es clara, no te preocupes, te invito a acudir a distintas actividades sociales ya sea a través de alguna institución cercana a tu comunidad o también puedes organizarte con amigos para llevar a cabo alguna mejora en tu vecindario. Lo importante de esa búsqueda intencionada, es llevar a cabo diversos ejercicios, y cuando menos lo pienses, ya habrás encontrado una actividad social que te agrade y por lo que nosotros, tu alrededor, estaremos sumamente agradecidos.

Un Propósito cuenta con distintas actividades programadas para todo el año, síguenos en Instagram @unpropositodh si te interesa acudir o contribuir a nuestros próximos eventos.