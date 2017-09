Una metrópoli metropolitana

El otro día le escribí aquí sobre la colaboración entre el Gobierno estatal independiente y los Gobiernos municipales de Monterrey y San Pedro, priista y panista respectivamente, para interconectar la Gran Plaza con San Pedro.En medio del clima político hostil que ha caracterizado la relación entre el Gobernador sin partido formal y los Alcaldes y Diputados de los diferentes partidos formales, dicho proyecto es una nota de esperanza en el complicado camino de convertir nuestro pueblo bicicletero en la “ciudad metropolitana” que fundaron nuestros antepasados hace un poco más de cuatro siglos.La interconexión será tan importante como en el final de los 50 y el principio de los 60 lo fueron las avenidas Constitución y Las Torres (hoy mejor conocida como Lázaro Cárdenas), que se constituyeron en motores de la movilidad metropolitana, reforzadas poco después por la ampliación y extensión de Colón.Desde la construcción de esas arterias viales, Colón hace casi 50 años, no se construyó en Monterrey ni una sola vialidad verdaderamente metropolitana hasta la reconversión del par vial Morones Prieto-Constitución. Se hicieron muchas calles, pero ninguna conducía a la modernidad.El abandono del concepto metropolitano sólo nos llevó al caos urbano que hoy padecemos, incluso en las avenidas que alguna vez fueron visionarias, pero que hoy son prácticamente estacionamientos de vehículos embotellados alrededor de construcciones hacinadas sin concierto.La Ciudad no es el centro, nunca lo ha sido. La Ciudad es el área metropolitana, que incluye muchos municipios, cuya interconexión es vital, pues la movilidad urbana de los grandes asentamientos humanos lleva de un lado a otro el oxígeno sin el que la Ciudad se ahoga fatalmente, como le está pasando desde hace mucho a Monterrey, un caserío mal planeado y peor comunicado, jamás una zona metropolitana interconectada en sus necesidades, menos aún en la satisfacción de esas necesidades.Sorprende positivamente que la Asociación Metropolitana de Alcaldes esté hoy buscando, precisamente, ser una organización metropolitana cuyos socios trabajen con un criterio metropolitano que se traduzca en obras, necesariamente conjuntas, para, en palabras de su actual presidenta, “que el Congreso (local) en el próximo presupuesto contemple para el siguiente año un fondo para la operación e infraestructura metropolitana, un fondo para obras respaldadas por un consejo técnico que proponga específicamente qué cosas pueden ir modificando la movilidad del área metropolitana en conjunto”.Ello ante el bajo presupuesto que la Federación ha asignado para el Fondo Metropolitano, cuya disminución sin duda agravará la situación de la zona, ya de por sí estrangulada.Aparentemente los Alcaldes de la AMA están acordados en esta dirección y abanderarán la metropolización de Monterrey, que necesita una cirugía mayor a su movilidad antes de que muera asfixiada.Los Alcaldes finalmente levantan los ojos del piso para fijarlos en el futuro a largo plazo de sus municipios, todos ellos metropolitanos, y emprender, como hicieron unos pocos de sus antecesores, las obras que no podrán ser terminales, como no lo fue Avenida Constitución, que en 1960 medía unos tres o cuatro kilómetros en dos carrilitos por los que el futuro pudo rodar hasta convertirse en un pasado estacionario que es inaplazable mover hacia adelante.Ojalá que Jaime entienda el mensaje y decida quedarse aquí a trabajar junto con sus Alcaldes, que no lo van a hacer Presidente, pero sí Gobernador.Hay mucho que hacer y no lo va a hacer buscando 800 mil firmas para no ser Presidente.Que saque el oxígeno, le dé el golpe y le ponga la mascarilla a la metrópoli regiomontana para que realmente lo sea. Ése debe ser el sueño de Jaime Rodríguez, no perder la Presidencia, que la perderá.