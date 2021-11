Una mirada interior a mi mundo azul

Mi intención no es ofenderte con mi actitud, mi desespero o mi intolerancia a todo aquello que para ti es parte de tu vida cotidiana. Mi mundo difícilmente será tan expresivo y extrovertido como el tuyo, tus palabras son tangibles para mí y tus gestos son explícitos ante mi manera de comprender las emociones.

Suelo buscar constantemente maneras tan simples de calmar mi ansiedad como repetir movimientos, tocar todo aquello que me rodea y en ocasiones tener lo que para ti es una obsesión marcada por clasificar, sé que muchas veces me miras con asombro cuando no logro tolerar algunos sonidos y en otras te molestes cuando mi mirada desvíe a tu atención.

Cada etapa de mi vida es un cambio constante y todo eso me estresa sin pensarlo, porque para mí es mucho más fácil adaptarme a lo ya establecido, trato de tener un control de mis decisiones y acciones que requieren tiempo y disciplina de mi parte aprenderlas. Lo mismo me pasa con mi manera de explicarte mis saberes ya que en mi mundo interior puedo conocer un universo de cosas tan complejas que doy por hecho que todos los comprenden igual que yo. No es que subestime tu capacidad, simplemente que mi mundo concreto me llevar a percibir las cosas de manera práctica y funcional.

Amo en gran medida el poder tener amigos y ser parte de tu mundo social. Muchas veces yo quisiera expresarte lo que siento, pero mi manera de dar y recibir cariño es tan compleja que ni yo mismo lo entiendo y más aun cuando no te das la oportunidad de conocerme, cuando tus palabras implican doble sentido y tus expresiones no se asocian a tu sentir o actuar, me limitas a algo que implica un alto grado de complejidad para mi realidad.

Todo ello sé que para ti es difícil de entender, no te pido que camines a mi lado o resuelvas todo por mí, solo anhelo tu comprensión, paciencia y respeto, no solo para mí sino para las personas más allegadas a mi mundo que son mi familia.

Te explico, si crees que para mí es fácil enfrentarme a una sociedad con altos estándares hacia mí donde mis acciones o palabras son señaladas o ignoradas, imagínate un poco el sentir de mi familia al no poder controlar esta realidad en mí, tener que aceptar miradas de juicio al considerarlos a ellos con la poca capacidad de poner límites en mi vida, ellos que muchas tienen que limitar su vida por mi estabilidad emocional, adaptarse a espacios o actividades que me favorezcan muy por encima de sus gustos o intereses, teniendo que dar explicaciones de manera constante no para justificarme sino para buscar mi adaptación en cada espacio de mi vida.

Y si te preguntas porque consideran mi mundo azul, es porque muchos lo pueden asociar con el mar que en ocasiones está tranquilo, pero en segundos se vuelve tormentoso como yo ante la adversidad

Ya sabes cuál es mi condición de vida… si no es así me presento, soy una persona con trastorno del espectro autista, que lo único que pide de ti es que formes parte de mi proceso de inclusión ante una sociedad cambiante, pero en quien confío para poder crecer, adaptarme y ser feliz.

Momentos: Agradezco a ti, que durante estos dos últimos domingos me motivaste a reflejar con mis palabras, tu propia realidad y que sin saberlo representaste para mí a muchos dentro de nuestra sociedad. Espero verte el próximo domingo, en ese mismo lugar que tanto inspira a reflexionar.