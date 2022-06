audima

Buenos días.

Una niña de ocho años estaba una vez con algunas amigas en un centro comercial cercano a su escuela. Vio dinero en el mostrador de una tienda, lo tomó. Un vendedor la vio, la llamó ladrona. Agarrándola por el brazo la llevó llorando con sus padres. Los padres estaban desesperados. Algunas de las personas más cercanas a ellos, pensaron que le pegarían a su hija y la castigarían.

Sin embargo, vinieron a mi y aconsejé a los padres no sobredramatizar el incidente. Los niños siempre cometen errores, pero lo importante es saber qué hacer en esos casos.

Le recomendamos que convencieran a su dulce hija, de no volver a hacerlo y que no la castigaran. Les dije que hablaran con ella en privado y le explicaran las consecuencias de sus acciones. Enseguida, les pedí que la abrazaran porque ella ya estaba abrumada por lo que había sucedido.

Nos vemos mañana.

Buen día.