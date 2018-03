Una nueva palada de lodo para el PRI al reaparecer Malova

Más lodo. El PRI no entiende. Y pareciera que quienes asesoran al candidato José Antonio Meade, tampoco. No se han dado cuenta de la grave situación que enfrentan en este proceso electoral. Y peor aún, que uno de los principales temas que más lastiman a los mexicanos es la corrupción y la impunidad. El exgobernador Mario López Valdez no pudo ser más oportuno en su primera reaparición pública ayer para echarle otra nueva palada de lodo al PRI. Asistió como invitado al acto de toma de protesta de José Calzada como nuevo secretario general del Movimiento Territorial. Ahí, Malova, sentado en la primera fila, que ocuparon ni más ni menos que el candidato presidencial José Antonio Meade y la plana mayor que lo acompaña, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila, entre otros, envió el mensaje de que “todo está bien”. Ahhh, y aclaró que su presencia a ese acto no significaba que regresaría al PRI. Y para rematar el clavo, de acuerdo con el diario Reforma, el mismísimo Meade se refirió a Malova como “el hijo pródigo”. Se les olvida que el sexenio malovista sigue inmerso en señalamientos de corrupción y desvío de dineros públicos. Que le heredaron al actual gobernador Quirino Ordaz Coppel una deuda de cientos de millones de pesos. Que dejaron destrozado al Sector Salud. Que se llevaron los dineros de los ahorros de los trabajadores estatales, del Fondo para el retiro. Que la Auditoría Superior en Sinaloa les ha encontrado en cada dependencia que han revisado toda clase de irregularidades. Todas, absolutamente todas relacionadas con dineros que se “esfumaron”. En Sectur, en Finanzas, en Salud, y más recientemente en Vialidad y Transporte, el desorden heredado por Malova es un albañal cuyo olor es peor del que han sufrido en las últimas semanas los habitantes de Culiacán. La sola presencia de Malova en un evento oficial del PRI es motivo, por decir lo menos, de crítica. Pero el lodo que les acarrea en este momento electoral, sí que puede ser mortal políticamente.

Una buena. En el sector turístico de Mazatlán se ven caras contentas. Y están más que justificadas. Resulta que la demanda de hoteles para esta Semana Santa es considerada por la hotelería como extraordinaria. Y para la Semana de Pascua por igual. En esta última se empata la llamada “Semana de la Moto”, que promueve el arribo de miles de visitantes. No hay ninguna duda, Mazatlán ha cambiado y la situación turística de hoy es otra cosa...Y se dice que mejorará en los próximos meses. Bien porque el arribo de turistas y su derrama beneficia no solo a los hoteleros, también a los transportistas, vendedores de playa y hasta tiendas.

La otra cara de las calandrias en El Quelite. Las tan criticadas calandrias que intentaron imponer en Mazatlán se dice que las llevaron al pueblo de El Quelite. Ayer todavía no aparecían circulando. Pero dijeron que ya estaban unas guardadas ahí, listas para sacarlas en Semana Santa. En El Quelite hay varios propietarios de caballos que desde hace mucho tiempo vienen ofreciendo paseos en el centro de este pueblo. Es gente sencilla. Es gente que tiene en este servicio la oportunidad de ganarse un dinerito extra. Y precisamente a esa gente les perjudicará la puesta en marcha de las calandrias. Les quitarán clientes. Tendrán esa competencia que les llevarán gentes que no tienen necesidad económica como ellos. Así están las cosas.