Una para mi hermana

No sé si es un golpe de buena suerte o simplemente el calendario de este año se alineó, pero me encanta que es la segunda columna que me funciona como regalo de cumpleaños, esta vez para mi hermana.

Cabe recalcar que la Wendy siempre es la primera en leer mis columnas. Se la mando para que me diga si es relevante, si le falta algún acento o simplemente si le gusta o no, así que esta vez es la primera vez, en más de un año que tengo en Debate, que no le toca la primicia antes que todo mundo. De esta manera que, Wendy, esta es para ti.

Cuando eres la mayor hay un periodo de tiempo en el que eres “hijo único”, y en mi caso… siempre pedí una hermana. Tanto así que también fui parte de elegir tu nombre, Wendy (mi mamá la verdad no estaba tan interesada como yo en ponerte así).

Anyway, te he tenido de cómplice desde que naciste, desde que te cortaste el pelo como Katie Holmes, como buena escorpiona te vestimos de Maléfica en Halloween, bailarina desde el día uno y modelabas la ropa en el cuarto que compartimos.

Luego crecimos un poco y los paros fueron cambiando un poco. Una vez pusiste una muñeca en mi cama para disimularle a mi mamá que no había llegado, ya las discusiones son quién se puso la falda de la otra, o qué tacones no compartir.

En fin, no es mentira cuando dicen que las hermanas son las amigas que vienen incluidas en la familia. Esa persona que ahora sí NADA te la separa porque hay sangre de por medio.

Hoy mi hermanita cumple 19 años. Que de niña puede no tener mucho, la Wendy ya vota y hasta está en la universidad.

Pero en resumidas cuentas, hermana mía, quiero dedicarte esta columna.

Mereces todo lo que sueñas… sobre todo porque sé que eres la más disciplinada e intensa para hacer todos esos sueños realidad.

Quiero que sepas que siempre tendrás una cómplice en mí… hasta para subir cerros si me tienes la paciencia de esperarme cuando tire un pulmón a medio camino.

Feliz cumpleaños, hermana. Te quiero mucho.

Ana en Rose.