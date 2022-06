Una pequeña reflexión sobre el MOLEC más reciente

Desde el 2015 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) lleva a cabo el Módulo de Lectura (MOLEC), un estudio que se hace anualmente con el fin de difundir y conocer el comportamiento lector de la población mexicana de 18 años y más, tomando en cuenta factores como la frecuencia que se lee, el tipo de contenido, comprensión, el porqué, el por qué no, entre otros.

El más reciente MOLEC fue realizado en febrero del año en curso, el cual indica que, en promedio, un mexicano lee aproximadamente 3.9 libros. El 44.1 % de la muestra responde que el motivo principal para leer es por entretenimiento, un 23.8 % por trabajo o estudio, un 20.7 % por cultura general, un 10.1 % por religión y el 1.4 % otros motivos; sobre el tipo de contenido que se lee, un 39. 5% opta por literatura, un 29.5 % libros de textos o de uso universitario, 29.5% de libros de autoayuda o religiosos, 26.5% sobre cultura general y finalmente el 8.4 % restante son manuales, guías o recetarios.

El índice de libros leídos en México es bajo en comparación con Canadá o Francia, donde se leen 17 libros en promedio. ¿Qué hay que hacer después de conocer estos números? Evitar repetir la historia. ¿Qué se puede hacer? No se trata de forzar a la persona por obligación. En cambio, se le invita al mundo de las letras, o literatura o textos en general, para ser más crítico, para pensar por sí mismo. Se lee para visitar otros mundos. Se lee para comprender un poco más la realidad en la que vive. Se lee para aprender cosas nuevas. Se lee para mantenerse informado. Se lee para ponerse en la piel del otro. La literatura es un arte que bosqueja con letras historias, nos salva, nos refugia, nos transporta, nos hace dudar; es como un dulce elixir que sana nuestra alma ante la cotidianidad y, por lo tanto, sería otra vía para llegar a conocer otros caminos.

A pesar de que vivimos en un mundo digital, el libro no ha muerto. Por el contrario, hay más alternativas que le permiten a uno acercarse a la lectura. Se puede leer al alcance de la mano con el celular, hay en internet foros de discusión, libros en formato PDF, EPUB o en Kindle. Además, en un sentido práctico, los textos divulgativos, informativos o de interés general podrían ser una forma para iniciar el hábito y aplicarlo en creaciones o manualidades, por el contrario, ocurriría un efecto no deseado como alejar o repeler a quién tiene la curiosidad por leer. También, hay grupos o círculos de lectores que promueven esta actividad en modalidad presencial y virtual. Se puede iniciar, poco a poco. ¿Por qué no iniciar hoy? ¿Por qué no darle una oportunidad a ese libro que lo espera en el estante? ¿Por qué no buscamos un cambio en esas estadísticas? ¿Por qué no?