Una tarea nada fácil

La tarea no será fácil, pero alguien tiene que iniciarla. Calendarizar las Ligas de Beisbol en el municipio es una pretensión importante. Es la voz de Genovevo Camacho y el Comité Municipal de Beisbol. Y ahí caben todos, añade. No solo es injerencia del máximo organismo, sino de todos los presidentes de los circuitos que se juegan en The Rosca City. Tiene que existir una verdadera organización.

Aglutinar al beisbol como uno solo, para mayor calidad en todas las categorías. Ese anuncio realizado recientemente quizás no sea del agrado de muchos directivos. Pero con algo se empieza. “No podemos seguir así aquí en Salvador Alvarado”, -dice-, y agrega: “Es necesario organizarnos y darle su espacio y lugar a cada una de las ligas.

“Tenemos que deslindar el deporte de la política, y trabajar unidos, coordinadores, ligas y autoridades”, acepta. En años anteriores ya se buscó algo de esto. José Alfredo Camacho Herrera, director del Imdesa en dos administraciones, hizo el intento, pero existieron barreras infranqueables, que no lo permitieron.

Colofón. Y a propósito de lorjas, tiralus, quiflomisis, -traducción- “Quisiera tocar el cielo y las estrellas, así como tu corazón”. ¡Ai´sí! Y es que en el medio del llamado “rey de los deportes” existen muchos intereses económicos. Los mismos dirigentes se han adueñado de las organizaciones. Lo mismo de campos y parques de juego. A la hora que se les antoja organizan ligas a destajo, aun de que existan otras. O apenas van terminando una, cuando ya tienen en mente la siguiente. ¡No se vale!