Una vez más exhibida la Japaf

La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió recomendaciones a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de El Fuerte para que tomara medidas cautelares con el fin de clorar bien el vital líquido en los sistemas de algunas comunidades de ese municipio.

Esto se hizo luego de recibir el informe de los estudios que hace la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios en Sinaloa en la que salió a relucir la deficiente cloración del agua en algunos sistemas.

Todo se deriva de una queja que puso un ciudadano de El Fuerte por el mal estado del agua que se les dota para consumo humano. El tema vuelve a revivir aunque la alcaldesa fortense Nubia Ramos Carbajal los desdeñe porque siempre tiene justificaciones para evitar los señalamientos del pésimo servicio que prestan.

Sin embargo, poner en riesgo la salud de la población no es cosa menor. En ese sentido, la CEDH lo que quiere es que traten adecuadamente el agua para consumo humano que es la exigencia de la población fortense.

La recomendación está dada, pero el problema es que se resuelva. En ese sentido, es importante que la Coepriss siga con su monitoreo del agua. El asunto no se debe de quedar ahí sino que ya es hora que se actúe con más firmeza.

Si no cumplen con las normas al o los funcionarios responsables se les debe de aplicar las sanciones correspondientes. Ya no queda de otra en virtud de que ese problema no es nuevo. Ya es muy recurrente.