Unfollow y otras limpias

Todo lo que consumimos afecta nuestra energía y bienestar en general

Hace poco leí este post en Instagram que decía así:

“Todo es un intercambio de energía.

No solo debemos ser conscientes de con quién nos rodeamos, sino también de los medios que consumimos, lo que escuchamos, las personalidades que seguimos en línea, las conversaciones que tenemos con nosotros mismos y con los demás.

Todo lo que consumimos afecta nuestra energía y bienestar en general”.

Este post para mí fue como un balde de agua fría; me di cuenta de cómo hablando con mis amigas todas nos quejábamos sobre lo que hacíamos o no hacíamos en estos días: que fulanito subía story a las 5 a.m. haciendo ejercicio, que menganita está emprendiendo y come sano, mientras por otro lado estoy yo, viendo Netflix y haciendo galletas que son para nada gluten-free. Me di cuenta que perdemos mucho tiempo y energía sintiéndonos mal sobre lo que vemos en Instagram y otras redes, y luego nos renegamos constantemente a nosotros mismos como si estuviéramos haciendo algo mal, se nos olvida que cada quien va a un ritmo diferente y no todo es competencia. Lo que vemos y leemos debería de ser un motivador y no un des-motivador para lo que queremos ser o hacer.

Por eso opino que deberíamos de normalizar el unfollow a los perfiles que hacen que nos sintamos mal de nosotros mismos, y como el botón en Instagram hay que implementarlo en la gente y en los comentarios negativos. Un click y goodbye, aunque en la vida real tome tiempo, es cuestión de actitud.

También pudiéramos poner en pie ese consejo que sabemos de toda la vida (que es algo difícil de seguir): “si no vas a decir algo bueno mejor no digas nada”. Y si dices que no eres de los “criticones” de la bolita, entonces empieza contigo mismo, déjate de criticar a ti, dale reset al cassette que dice que eres (cada quien llene este espacio con alguna inseguridad que se critican) y hay que cambiarlo por algo que nos haga sentir seguros, hasta que la inseguridad solita vaya perdiendo atención.

En fin, esta semana es más que una invitación a checar los focos rojos en nuestras energías y nuestras redes; ya que como el clóset, la cocina o la oficina, a veces se necesita hacer una limpia para dejar ir lo que ya no necesitamos y abrirle paso a lo nuevo, que casi siempre es más padre y nos puede quedar mejor. Y en caso de que no se lo han dicho hoy: tú eres suficiente.

Ana en Rose