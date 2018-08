Unidades chinas. En Mazatlán, la principal queja ciudadana es por el deficiente servicio de recolección de basura. Los reportes de ciudadanos inconformes se incrementa día a día, pese a las aseveraciones del director de Servicios Públicos Municipales, Miguel Pérez Bernal, de que la recolección está al 98 por ciento. En este tema hay un dato que poco se ha discutido, y es la compra de unidades chinas que realizó la administración de Fernando Pucheta. Él mismo lo admitió durante el debate de candidatos, cuando buscó la reelección. El hecho es que al ser unidades provenientes de china, las refacciones son muy difíciles de conseguir, lo que retarda más la compostura de las unidades que presentan desperfectos. Está además la versión de que en el taller municipal existe un boicot contra el servicio. Ambos trascendidos deben ser investigados y aclarados ante la ciudadanía, la cual está padeciendo por las fallas.

Despedidas amargas. Los diputados del PRI tuvieron una despedida amarga. Ayer se reunieron con el gobernador, quien les agradeció que hayan trabajado a favor del estado, pero se van en medio de las derrotas que ellos mismos provocaron. Los priistas, sin mucho que presumir, se retiran de la 63 Legislatura federal. En manos de estos estuvo la derrota de quienes los iban a suceder. Así que la reunión los dejó con mal sabor de boca. Se van, pero se llevaron entre las patas a muchos. Solo una de esos diputados logró salvar el pellejo, y fue Gloria Imelda Félix, quien será diputada en la legislatura local que está por iniciar, y que seguro tendrá más culpas que glorias que festejar. Eso sí, cobrará por tres años más.

Con más pena que gloria. ¿Ha escuchado últimamente de las cuatro diputadas priistas con las que contó el sur de Sinaloa como representantes en el Congreso del Estado? Pese a los graves problemas sociales que enfrenta la región, como el tema de los desplazados, la violencia en la zona serrana, el cierre de escuelas rurales, poco se sabe de Maribel Chollet, Elsy López, Margarita Villaescusa e Irma Tirado desde que, todas ellas, perdieron la contienda en el anterior proceso electoral.



Más de los morenistas. Como lo hizo ya con diputados y alcaldes electos del PT, ayer tocó a los diputados, alcaldes y senadores electos de Morena reunirse con el titular del Ejecutivo, Quirino Ordaz Coppel, será el primer encuentro del gobernador con los próximos legisladores y ediles. El encuentro en primera instancia será para conocer a cada uno de los servidores públicos electos. Ya veremos qué sale de este encuentro. Aquí el titular que lleve las riendas será Rocha Moya, persona de entera confianza de Quirino y conciliador nato.

Hay perdón, pero no olvido en el PAN. Por renovar dirigencia nacional para octubre y hacer lo mismo en diciembre y enero en el estado, el partido debe sumar más que restar, dijo Sebastián Zamudio sobre los traidores y desertores que apoyaron a candidatos ajenos al partido en el pasado proceso electoral. No es momento de pleitos y divisiones, se debe apostar a la unidad, recalcó. De los líderes se debe aprender, y mucho. Así que si ven de regreso a Rafael Morgan, Dina Rice, Humberto Rice, Francisco Solano, entre otros, no es porque así lo quiera el dirigente, sino que busca ser del agrado de estos y quienes han pedido su salida de la dirigencia, ya que el grupo que lo apoya busca darle continuidad al frente del partido.