“Unidos por la emoción”: Lema olímpico Tokio 2020

Imaginemos los Juegos Olímpicos, es el año 776 A.C. No son exactamente las primeras competencias, pero los historiadores dispusieron la fecha, ¿quién soy yo para detenerme en años más o años menos? Prefiero, sin embargo, recordar a Píndaro, el gran poeta que canto a las glorias deportivas de la época, que honró a los dioses celosos del Olimpo y celebró la paz que los juegos traían a las polis griegas, además de citar que Hércules dedicó a Zeus, su padre, los juegos.

Píndaro en la Oda XIII de su obra poética, expresa un verso que dice; “Zeus, concede a los vencedores el don de la moderación”. Una frase portentosa, cuyo significado podemos y debemos trasladar a la construcción de nuestra cultura en cualquier ámbito.

Las olimpiadas son competencias donde las virtudes humanas se expresan. Identifican disciplina, honor, preparación, constancia, maestría, concentración, humildad, vigor físico, fuerza mental y más elementos que mis tres lectores tengan a bien considerar.

Los países acuden por el honor de la victoria. Vean cómo nuestros vecinos a la hora que escribo han logrado una medalla más de oro sobre China, 39/38 y en lo general 113/88, les representa mucho el liderazgo en el medallero. México está en el lugar 86 con cuatro preseas de bronce. Brasil 12, Cuba 14, Ecuador 37, Venezuela 47, Colombia 67, Argentina 74. Los cito como referente. Estoy convencida que es más noble el propósito de reunirse, 204 países de los 207 que integran el Comité Olímpico Internacional y dos representaciones de atletas con calidad de “Refugiados” e “Independientes”.

Como lo veamos, con marcas comerciales en los patrocinios, con propaganda, con negocio. Los juegos son, definitivamente, una expresión de alta humanidad. Así lo celebro. En lo que no estoy de acuerdo es en el manejo del deporte en México. Que se asiente en el acta que no me refiero solamente a la actual administración federal. La inercia que prevalece en la administración y organización del deporte es una fuerza tremenda que urge controlar. ¿Qué vence a la inercia? UNA FUERZA MAYOR.

Una fuerza mayor que no hemos sido capaces de generar. Ana Gabriela Guevara fue una gran atleta, nadie lo dude, campeona mundial en los 400 y medallista de plata en Atenas. Emocionó a México, esa emoción que nos unió como refiere el lema de Tokio 2020. Peeeeeeero, Ana Gabriela no ha podido generar la fuerza mayor que rompa la inercia del deporte nacional y no lo digo por los cuatro hermosos bronces, suficientes por el honor que representan. Lo digo porque cuando alguien que ha pasado por la experiencia y dice que cambiarán para bien las cosas y no lo hace, es que no pudo con la fuerza de la inercia.

París 2024 está a tres años. Si de verdad quieren impulsar a los y las deportistas inicien por lo básico. Las Federaciones no son entidades gubernamentales, son asociaciones civiles, ¿de acuerdo? Pero el país invierte. Entonces dejemos de apoyar solo a quienes nos caen bien o con quien fluya el negocio. Un querido amigo diría ¡qué flojera! Digo lo mismo, qué flojera seguir viendo que en la administración pública no hay personas que quieran hacer bien las cosas y no teman enfrentar adversidades. No caer bien, la mayoría de las veces, significa hacer las cosas bien y afectar intereses. USEN LA POLÍTICA. La política que es una forma de relación que exalta altos valores y pongan puentes y no muros entre Conade y Federaciones. Softbolistas, beisbolistas, boxeadores, atletas, como vieron la representación, ¿a poco no podemos dar más? Quedan ideas en el tintero, sigamos pensando en la Razón de Ser.

Posdata.- En feliz coincidencia el lunes pasado, la policía Laura Elena Valenzuela Espinoza recibió su reconocimiento.

Saludo cariñoso a mi querido arquero americanista (claro) Memo Ochoa; a Sebastián Córdova, maestro de los penales y águila también, y a toda la selección. Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, clavadistas. Alejandra Valencia y Luis Álvarez, tiro con arco, y a Aremi Fuentes, halterofilia 76Kg. ¡Gracias campeones y campeonas!

