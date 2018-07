El 31 de julio de 1918, el doctor Bernardo J. Gastélum, en su carácter de director del Colegio Civil Rosales, envía al gobernador Ramón F. Iturbe el informe anual correspondiente al ciclo escolar 1917-1918. Después de hablar sobre los logros y dificultades del Colegio, abordó el tema de la nueva universidad: “Para complementar mejor nuestro sistema de enseñanza se concibió y después de algunas dificultades se elevó a la categoría de ley, la transformación de este colegio en universidad; no veo ciertamente final más glorioso para este Instituto, que el concebido por ese Ejecutivo, y no dudo ni un momento, que esta nueva institución llenará una misión más amplia que la de preparar a un individuo para las tres o cuatro profesiones que son por ahora el caballo de batalla de nuestros colegios. El bagaje de un hombre culto no lo constituye precisamente la posesión de un título y debemos esperar que merced a la nueva organización de los estudios, las inclinaciones individuales y las exigencias imperiosas de la vida, encontrarán mejor encauzamiento en las tendencias electivas que favorece el espíritu universitario”.Gastélum realiza una reunión de la Junta de Profesores del Colegio Rosales, con el fin de analizar y aprobar el plan de estudios y los reglamentos interior y del Consejo Universitario, de la naciente Universidad de Occidente.