Urge acabar derroche en campañas

La bancada de Morena tiene agendado como prioritario reducir los millonarios subsidios a los partidos políticos y reglamentar la contratación de trabajadores mediante el outsourcing, para acabar con los derroches en las campañas y garantizar los derechos laborales.

El diputado federal Iván Ayala Bobadilla explica que en este periodo de sesiones se volverá a proponer la reducción de los recursos que se entregan a los partidos políticos que no se aprobó la vez pasada, pero esperan que ahora sí se establezcan los consensos entre Morena y las fuerzas aliadas en el Congreso para sacarla adelante.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Es mucho el dinero que se destina a los partidos. Morena, de los recursos que le corresponden, está aportando el 50 por ciento para la compra de vacunas contra el covid; los demás no quieren y se entiende que es posible que estén enfrentando situaciones económicas difíciles porque tuvieron menos votos en la elección del 2018, pero aun así es mucho lo que se gasta en las campañas.

En cuanto al outsourcing, dice que los empresarios se comprometieron en diciembre con el presidente Andrés Manuel López Obrador que no iban a despedir personal durante la tregua que se estableció para volver a tratar el tema en el Congreso, pero no cumplieron y despidieron a más de 200 mil trabajadores y que no es posible que se siga permitiendo la operación de unas dos o tres grandes empresas que tienen más de 300 mil empleados a su disposición. Se trata de regular esta actividad, no desaparecerla por completo, pero proteger los derechos laborales de los trabajadores.

Leer más: Se registran precandidatos del PRI a las diputaciones locales en Ahome

En la cuestión electoral es necesario acabar con la oprobiosa compra de votos, los acarreos y coerciones que se hacen durante las campañas electorales que son vicios añejos del anterior sistema y que dañan mucho al país y vulneran la democracia, y los comités de defensa de la Cuarta Transformación de Morena vigilarán para evitar la operación de los denominados “mapaches”. Recuerda que ya se contempla cárcel para quienes cometan delitos electorales y se turnará a la Fepade a quienes transgredan la ley.



Popurrí. El Tribunal Federal Electoral le acaba de dar palo al alcalde de Mazatlán, Guillermo “El Químico” Benítez Torres, al declarar improcedente la impugnación que hizo contra la resolución de Morena de suspenderle los derechos partidistas. Quiso chantajear al partido amenazando con irse de candidato por el PRI y ahora que enfrenta las consecuencias hay que esperar cuál será su reacción.

Leer más: Se registra Paola Gárate como precandidata del PRI a diputada en Sinaloa

Precandidatos. Se despejan dudas en el PRI: ayer se registraron 13 aspirantes a diputados locales. Aquí en Ahome le funcionó el chantaje a Pedro Esparza, que “coqueteó” con Morena, y a Dulce María Ruiz le hacen justicia por el intenso trabajo que ha realizado. Los demás son Feliciano Valle, Víctor Manuel Espinoza, José Socorro Castro, Francisco Javier López, Gabriel Ballardo, Érika Sánchez, Francisco Javier Meza, Guadalupe Dávalos, Ramón Noriega, Elsy López y José Luis Arreola. Algunos le suman al partido, pero otros de plano son considerados antivoto.