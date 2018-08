¡Atención, eléctricos! El Gobierno del Estado necesita de sus servicios, ya que urge arreglar los elevadores del Palacio de Gobierno que se ubican del lado de la calle Insurgentes, en Culiacán, pues tienen meses sin funcionar y son muy necesarios para las personas que acuden al inmueble, especialmente para los adultos mayores y discapacitados. Si tienes la capacidad para realizar la chamba, debes de comunicarte con el gobernador Quirino Ordaz Coppel al ‘fon’ (667) 758 70 00.El Ayuntamiento de Ahome necesita un buen consejero y mediador pa’ que se meta de fondo al broncón que hay con el área verde del fraccionamiento Las Canteras, que está provocando un conflicto serio entre la constructora y los vecinos del lugar. Porque primero fue una manifestación pacífica, pero ayer se llegó a parar la maquinaria por parte de las familias afectadas. Si alguien sabe de este movimiento y le quiere entrar al ‘jale’, échele el ‘fonazo’ al mero mero de la comuna, Manuel Urquijo Beltrán, al (668) 816 40 09.En Guasave se busca raza que tenga camiones dompes en los que se pueda recoger basura, pues la empresa PASA al parecer no puede con el paquete, como ocurre en la colonia San Juan, en donde ya han pasado semanas sin que se aparezca el camión recolector. Si tienes de estos ca-miones y gustas apoyar, échale la llamada al mero mero de Obras y Servicios Públicos en Guasave, Francisco Mi-guel, al teléfono (687) 871 87 09. Se buscará llegar a un acuerdo sobre el monto de la renta.Se busca raza a la que le gusten las emociones fuertes, la aventura y el contacto con la naturaleza, para que vayan a algunos planteles educativos del municipio de Mocorito, como los de las comunidades de Lomas Blancas, Boca de Arroyo o Tepantita, para que le enseñen lecciones de su-pervivencia a los niños y así no haya ninguna bronca por el lodazal, el monte y los animales que se puedan criar ahí. Si hay algún interesado en esta chamba, échenle una llamadita al director de Vinculación Educativa en Moco-rito, Jesús Manuel López Sauceda, al (673) 735 09 86.Con la novedad de que en el municipio de Rosario los niveles de inseguridad disminuyeron y ya no se presentan robos a domicilios y en las escuelas. Lo que diga la gente es puro cuento, porque para el director de Seguri-dad Pública Municipal, Abdón Caravantes Hernández, mientras que no exista denuncia, ni por enterados se dan. Y es que habitantes de Potreritos, Aguaverde y Chametla señalan que, aunque se cometen robos, el jefe policial siempre dice no tener ningún reporte. Para cualquier de-nuncia, Caravantes pone a disposición el teléfono (694) 952 05 51, pa’ que le haga saber.