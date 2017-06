Urge asesores pa’ l Congreso del Estado

El Congreso del Estado solicita personal para que les ayude a concretar el Sistema Nacional Anticorrupción que no termina de estar listo, pues fue aprobado por los diputados sin que estuviera terminado. Interesados, favor de llamar al número 758 1500, con Irma Tirado, la presidenta de la cámara.Se solicitan los servicios de un buen soldador pa’ que vaya a hacerle unas reparaciones al puente que comunica la colonia Pedro Infante con la 10 de Abril, pues la raza tiene miedo que de repente se vayan a caer cuando estén cruzando, de perdida pa’ tener salida a ‘patín’ en la temporada de lluvias. Si te interesa el jale, échale una llamadita al ‘dire’ de Obras públicas, Hugo Alberto Soto, al 673 732 0638.Se buscan chavos que estén tomando clases de actuación y música que deseen practicar para llegar a ser grandes y además ganarse unos pesitos extras. Solo tienen que montar algún espectáculo entretenido que se pueda llevar a cabo en las instalaciones del Seguro Social en Guasave y así los derechohabientes no la pasen tan peor en su larga espera para ser atendidos.Si les interesa, solo tienen que comunicarse directamente con el director del IMSS, Martín Ahumada, al teléfono 872 0603.Los de la ampliación Toledo Corro, de la ciudad de Los Mochis, en la calle Chihuahuita, pa’ ser más exactos, necesitan que se apersone en el Palacio Municipal de Ahome gente de la producción de La rosa de Guadalupe y haga soplar los vientos de la fe y los milagros en la cara del meritito alcalde Álvaro Ruelas Echave, pa’ ver si así se acuerda que en campaña les prometió pavimentarles esta calle y entonces sí, se hace la machaca con los vecinos que sueñan con no andar entre lodazales cada temporada de lluvias. Si alguien sabe cómo contactar a los de La rosa de Guadalupe, díganle que vayan con Álvaro Ruelas al Palacio, en la esquina de Degollado y Cuauhtémoc, o que le llame al 01 668 816 0409.Urge un experto en plomería que sepa destapar alcantarillas para que arregle de inmediato una cloaca instalada a pocos metros de donde se ponen las changueras a vender camarón en el centro de Mazatlán, debido a que por la falta de mantenimiento, el olor ya es insoportable, tanto así que algunos compradores mejor se van por no soportar la pestilencia. Si hay algún interesado, favor de ponerse en contacto con Adrián Bastidas, gerente de Jumapam, al 915 7000, extensión 2001, quien espera darles respuesta inmediata a la gente debido a que sus empleados tienen bastante trabajo con el desabasto en la ciudad, y al parecer no tiene tiempo para atender el desperfecto de la alcantarilla.