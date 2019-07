Urge auténtica autonomía

La administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Congreso del Estado son los dos objetivos estratégicos contra las que enfoca sus baterías el dirigente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, que se pronuncia favor de sacar adelante la reforma para rescatar a la UAS, y condena que supuestamente se haya vendido un grupo considerable de diputados de Morena.

Que la UAS deje de estar secuestrada por un partido político, esto es por el PAS, y bajo el control caciquil de Héctor Melesio Cuen, de donde se desvía para fines políticos el dinero que viene destinado a la investigación, la academia, deporte y artes, asegura. Se tienen que elegir nuevas autoridades, la limpia tiene que ser a fondo. Habla de elevar una denuncia ante la Fiscalía de delitos electorales.

Le extraña, igual que a mucha gente que diputados que lo que menos tienen es ideología de ultraderecha hayan votado en contra de los matrimonios igualitarios y considera que solo fue una medida para desestabilizar al Congreso.

Llama al Gobierno del Estado a respetar la autonomía del Congreso, dejar de meterle dinero a la compra de un grupo de diputados de Morena; asimismo, condena la influencia que exgobernadores tienen en el Poder Judicial, en especial con el magistrado Enrique Inzunza Cázarez, que está exonerando con ridículas fianzas a los exfuncionarios acusados de corrupción.



Popurrí. Le llueve tupido, no se sabe si de parte de “fuego amigo” o de los contrarios, al gobernador con licencia Alejandro Moreno, “Alito”. Resulta que apenas acaba de venir a Sinaloa a pronunciarse por la renovación del PRI, y de inmediato se difunde por los periódicos de circulación nacional y en las redes sociales la megamansión que posee en Tabasco valuada en 46 millones de pesos y sin justificar los ingresos para comprarla. Aunque se jacta que las acusaciones le hacen lo que el viento a Juárez, porque cuenta con el apoyo de todos los gobernadores priistas.



AYUDA. Sin descanso de fines de semana o días feriados, Ernesto García sigue entregando apoyos a las familias necesitadas, ahora le tocó entregar lentes y estudios de laboratorio en la colonia centro con el apoyo del Club de Leones de Los Mochis. Se asegura que esta labor altruista le puede rendir resultados en la próxima contienda electoral dado que los partidos políticos están muy quemados.



LLUVIA. Con la llovizna que cayó ayer al norte de la ciudad, Tláloc nos mandó una pequeña prueba del inicio de la temporada de lluvias y eso puede ayudar a paliar un poco el intenso calor que ha imperado durante los últimos días, pero la gente “hace changuitos” para que no se dejen venir aguaceros torrenciales como los que inundaron a todo el estado el año pasado y de los que aún no nos reponemos porque la infraestructura carretera, el sistema de drenaje sanitario y pluvial aún siguen colapsados.



AZULES. En tres frentes abren juego en el PAN de Ahome: en pos de la dirigencia se registraron Ariel Aguilar, que va por la reelección; Humberto Verdugo y Omar Espinoza, que se declaran listos para contender en la votación que se efectuará el 28 de julio.