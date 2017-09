¡Urge checador!

Y es que resulta que el sismológico Víctor Enrique Rodríguez anunció que la escuela secundaria número 2 en Culiacán corre riesgo de derrumbe debido a que la infraestructura no es la adecuada. Por lo que es necesario que Protección Civil se ponga las pilas y actúe revisando las condiciones del edificio, ya que puede ocurrir un lamentable accidente. Por lo que interesados en ayudar al director estatal de Protección Civil, Francisco Vega, a hacer las revisiones, favor de comunicarse al teléfono 717-82-87.Urgen unas cubetas con agua bien fría pa’ bañar a Ernesto Suárez Andujo, gerente de Japama, para ver si así despierta y se pone las pilas para hacer su chamba correctamente, ya que en el campo pesquero Paredones están hasta el copete de estar denunciando los problemas de aguas negras sin que nadie los escuche. Si usted tiene una que otra cubeta con agua fría, favor de echarle la llamadita a las oficinas de Japama, al 01-668-812-404, para que puedan recibir su gentil donativo.Urge un curso de manejo defensivo pa’ la raza que se tiene que aventar a diario por la carretera a Rosa Morada, Mocorito, pues a la altura de El Progreso la carretera está todita amolada y los conductores no hallan por dónde meterse al estar esquivando tanto hoyo, por lo que el curso es necesario pa’ mejorar los reflejos y eviten caer en uno o más baches. Si te interesa impartir el curso, échale una llamadita al director de Obras Públicas del municipio, Víctor Parra, al 673-735-0292.Se busca investigador privado para que se encargue de buscar al escultor que hizo el monumento a Pedro Infante, esto con la intención de que se haga responsable de los daños que ha sufrido. Todo debido a que la nueva administración los tiene abandonados. Si hay algunos interesados, favor de llamar a Ricardo Aurelio Ramírez González al 915-80-00 Ext. 2869, quien quiere que alguien se haga responsable por los daños a las estructuras que solo se pusieron y quedaron en el abandono sin que se le dé una manita.De plano, en Guasave ya ni la amuelan, muy en ello el director de la Policía Municipal, Miguel Martínez Catana, justifica que no hay más detenciones porque la raza no denuncia, y cómo lo van hacer, si simplemente para hacer una llamada de emergencia lo mandan al C4 de Los Mochis, donde de aquí a que tomen el reporte y pasen el pitazo a los polis de Guasave, llegan a transcurrir hasta 50 minutos, tiempo suficiente pa’ que los rateros saqueen una casa, o peor, que un agresor asesine a su víctima. Martínez Catana mejor debería hacer público su número de celular, a ver si atendiendo personalmente las quejas hay más eficacia a la hora de atender delitos.