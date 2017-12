Urge lana a Issste pa’ pagar vales navideños

¡Atención! Autoridades del Issste en Culiacán requieren con urgencia un prestamista para pagar los vales de despensa para cenas navideñas a los médicos, enfermeras y personal administrativo, quienes desde hace tres días están en espera de que se les pague dicho beneficio. Los inconformes señalan que se ha rumorado en la institución de salud que no hay recurso para entregárselos. Prestamistas interesados en hacer una buena causa en estas fechas decembrinas, favor de ponerse en contacto con el delegado del Issste, Germán Contreras, al teléfono 712-8272.



> Ayudadita a los tránsitos

En Guasave se solicita raza de carácter fuerte que no le tema a los conductores tercos que se estacionan en doble fila y sepa ponerlos en su lugar, pues tal parece que los agentes de Tránsito no pueden con el paquete de regular el tráfico que se genera por las personas mal estacionadas.

Si te interesa la chamba, solo tienes que echarle la llamada al ‘chaca’ de la corporación, Tomás Olivas, al teléfono 872-6700.

> Se necesita un mapa

Quien anda pero bien perdido es el chaca de Ecología de Mocorito, Walter Pérez López, pues por más que la gente le avisa dónde hay basura tirada para que vaya y ponga orden, nada más no va y se hace pato. Sería bueno que le entreguen un mapa para que se ubique, los que quieran hacer esta obra caritativa le pueden marcar al teléfono: (673) 7350292. Sirve de que se ponen de acuerdo para la entrega.

> Vigilantes de ganado

Urge gente pa’ chambear en la vigilancia de la zona rural del municipio de Rosario para encargarse de cuidar el ganado, todo porque los robos andan al 100 y no hay quién los pare. Por eso se busca gente que de verdad quiera echar la mano en Seguridad Pública, pues son cuestiones que los policías no pueden atender directamente.

Interesados en la chamba, favor de comunicarse con Marcelino Guzmán Caropreso, director de la Policía y Tránsito Municipal, al 01-694-952-0410.

> Enterrados hasta las orejas

Se solicitan piperos con nave propia para que se vayan a chambear regando las calles del ejido Cinco de Mayo, pues la raza dice que desde que pasaron las últimas lluvias no les han echado ni una gota de agua, y por casi todas las calles se levanta un polvaderón, por lo que temen contraer alguna enfermedad respiratoria por culpa de tanto polvo que hay. Si te interesa la chamba y tienes tu propia pipa, échale una llamadita al gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de El Fuerte (Japaf), al (698) 893-0348, pa’ que los contrate de inmediato antes de que la comunidad quede enterrada por la tierra.