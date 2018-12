Urge mano dura en materia ecológica

En los últimos días hemos visto cómo el gobierno del municipio de Mazatlán se ha puesto las pilas para aplicar la ley a empresas que no pagaban el agua potable o, de plano, se la robaban con tomas clandestinas.

Algo en lo que debería de trabajar de manera inmediata el Ayuntamiento es en la protección de los cuerpos de agua, como los esteros de Urías y El Infiernillo.

Por supuesto que aquí empieza el dilema de que se trata de espacios regulados por autoridades federales como Semarnat y Profepa.

Sin embargo, debido a la convergencia que existe entre el municipio y el Gobierno federal (morenista) no debería existir pretexto para que se aplique la ley, empezando por castigar a ciudadanos y empresas que contaminan estos ecosistemas.

Y no solo se trata de contaminación, sino de rellenos e incluso invasiones de viviendas. Mazatlán ha crecido de manera desordenada y, en muchos casos, al margen de la ley.

Ya es tiempo de que se ponga un alto al desorden y que en ello trabajen de manera coordinada autoridades locales y federales. Ya basta de estar echándose la bolita entre a quien le corresponde aplicar la ley.