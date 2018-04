Urge que se inicien los trabajos de construcción

¡Se necesitan albañiles! Para hacer la remodelación de lo que será el nuevo edificio de gobierno, la Secretaría de Obras Públicas requiere de personal que tenga conocimientos de albañilería y de plomería pa’ que se inicien los trabajos de construcción. Esto debido a que ya han pasado ocho meses desde que se compró el antiguo edificio Homex, y ni una barda le han construído. Interesados en la chamba, pueden acudir con el ‘secre’, Osvaldo López Angulo, pa’ la contratación, o bien, comunicarse al teléfono (667) 758 01 00.El presidente municipal de El Fuerte, Antonio Cota, anda en busca del famoso Aquaman, quien domina el medio acuático, pa’ pedirle que le eche la mano con las comunidades a las que no ha podido llevar el vital líquido en pipas, como lo solicitan. Si alguien sabe dónde se encuentra este famoso personaje, llámele al presidente al teléfono (698) 893 03 20, pa’ que combata la sequía en el alteño municipio.Se buscan cubrebocas y aromatizantes potentes, de esos que eliminan los malos olores y dejan el ambiente oliendo muy rico, esto para que los visitantes del parque Hernando de Villafañe no tengan que sorportar la peste que surge donde se encuentran los animalitos y también de los baños, pues algunas madres de familia ya pegaron el grito en el cielo. Si te interesa realizar la venta, échale la llamada a la ‘chaca’ del parque, Evangelina Cruz, al teléfono (687) 871 87 87, pa’ que te comuniquen directamente.¡Atención, ferreteros y herreros! Se solicitan unos tornillos y láminas pa’ hacer unos señalamientos, porque de plano ya se cayeron por la orillas de la carretera a La Ciénega de Casal, en Salvador Alvarado; así como también pa’ enderezar otros que están pa’l arrastre, pues al parecer han recibido uno que otro guamazo. Si te interesa colaborar con esta chamba, comunícate con el ‘chaca’ de Obras Públicas, Víctor Jaquez, al (673) 732 06 38.Los trabajos en la calle Miguel Hidalgo, en la ciudad de Escuinapa, están llevando a la bancarrota a algunos comerciantes, pues dicen que ni las moscas se les paran. Señalan que tampoco han visto la presencia de funcionarios municipales pa’ que supervisen la obra, pues no están muy convencidos de que la pavimentación vaya a quedar al cien. Piden la intervención de la alcaldesa Fernanda Oceguera, por lo que, si la ven pasar por su barrio, avísenle del problema que hay en la Miguel Hidalgo, o márquele al (695) 953 19 13.