Urge reforzar la seguridad

Sinaloa va a la baja en incidencia delictiva; sin embargo, no hay que bajar la guardia en ningún momento y, por eso, es de vital importancia la reunión que sostuvieron el fin de semana en Mazatlán los gobernadores: Rubén Rocha, de Sinaloa; Alfonso Durazo, de Sonora; Marina del Pilar Ávila, de Baja California, y Víctor Castro, de Baja California Sur.

La reunión se efectuó en las instalaciones de la Tercera Región Militar, y además del comandante, el general Enrique Dena, también asistieron los altos mandos de la Sedena, Guardia Nacional y la Armada de México, y no es para menos, Sinaloa y gran parte de la región del noroeste aún siguen bajo el warning de estados a no visitar para los estadounidenses, emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Aún más, aquí en Sinaloa también es buscado “El Chueco”, presunto asesino de los sacerdotes jesuitas de Cerocahui, y la llegada de mil elementos militares a la Sierra Tarahumara, en busca de aprehenderlo y desmantelar la banda que dirige puede ocasionar el efecto “cucaracha” de una fuga masiva de los sicarios, rumbo a los estados vecinos. Se les tiene que cerrar el cerco para evitar que escapen.

Gran parte de la inseguridad que afecta a la región es provocada por la delincuencia organizada, esto es por los cárteles del narcotráfico a los cuales solo los pueden neutralizar los militares y por eso es necesaria la evaluación constante y la coordinación entre todos los niveles de gobierno y corporaciones.

No por casualidad a la reunión de seguridad asistieron puros gobernantes emanados de Morena, y esto se debe a que entre ellos hay mayor disposición a colaborar con las fuerzas armadas federales y a dar la batalla juntos para garantizar la seguridad de la población. Esperamos que pronto rindan buenos resultados.

Popurrí. Los integrantes del grupo Aquí No salieron ayer a mostrar músculo a manifestarse por las calles de la ciudad, en una manifestación de rechazo a la instalación de la planta de fertilizantes de Topolobampo, en momentos en que se efectúan las asambleas informativas en las comunidades indígenas previas a la consulta que se efectuará los días 9 y 10 de julio.

Ya se habían manifestado el fin de semana en Ohuira, durante la visita que hizo el gobernador Rubén Rocha, y se calcula que de aquí en adelante se estarán manifestando seguido en espera de inclinar la balanza de la votación en contra de la empresa GPO.



PROTESTA. Al alcalde Gerardo Vargas le tocó la “rifa del tigre”, ya que ante él están llevando el caso y las exigencias de reinstalaciòn de la policía Dignora Valdez, destituida por la Comisión de Honor y Justicia de Seguridad Pública. Enfrenta un dilema porque las organizaciones feministas saltaron de pronto en defensa de Dignora.

BOMBEROS. Manuel Valdez fue presentado ayer como comandante de Bomberos de Los Mochis por los directivos del patronato de administración que preside Ramón Sánchez en un acto al que concurrieron la mayoría de los elementos de la corporación. Releva en el mando al comandante Jesús Flores y la elección se efectuó mediante un sistema riguroso de evaluación.