Urge reparar aparato en el hospital oncológico

¡Urgen técnicos! A quien le urge técnicos en aparatos médicos de alta tecnología es a la Secretaría de Salud, ya que de nuevo se descompuso el acelerador lineal que ha generado un atraso en los pacientes con cáncer en el hospital oncológico. Los pacientes temen que sus enfermedades avancen por lo que esperan que el problema quede resuelto lo antes posible. Interesados en apoyar en hacer las reparaciones, favor de comunicarse con el ‘secre’ de Salud, Alfredo Román Messina, al teléfono (667) 758 0107.Se solicitan con urgencia unos asesores pa’ que les expliquen a los productores de la región del Évora cómo está el rollo con la oferta y demanda de los granos, así como su relación con los precios de estos, pues según el ‘mero mero’ de la Junta de Sanidad, Mario Urías Cuadras, el pasado ciclo vieron que estuvo bien pagado el garbanzo y se dio una saturación de dicho grano. Si te interesa echar una mano a los productores, márcale a Mario Urías al (673) 732 1209.La comandancia de Tránsito en Mazatlán se ha visto rebasada por los miles de bikers que circulan por la ciudad en esta Semana de la Moto. Los intrépidos realizan arrancones y queman llantas frente a las narices de los agentes, sin que estos puedan meterlos en cintura, esto, pese a la advertencia del alcalde Joel Bouciéguez de infraccionarlos con más de 5 mil pesos. Ante la desventaja, el comandante Jorge Armando Olivas dijo que urge el apoyo de más personal para que esto no termine por convertirse en un verdadero desorden. Si le interesa echarle la mano al jefe, visítelo en la comandancia o márquele al número (669) 984 1087.Urge un buen reloj, que tenga números grandes y un buen sonido para la alarma, esto para ver si así el alcalde guasavense llega puntual a sus citas, pues parece que últimamente no le está funcionando el que tiene, ya que llega tarde a todas partes. Si tienes el producto deseado échale la llamada al ‘mero mero’ del Ayuntamiento de Guasave, Víctor Espinoza, al teléfono (687) 871 8787.Se buscan entrenadores y cuidadores de perros porque el caso de la colonia Tabachines en Los Mochis está a punto de ocasionar una tragedia. Mientras Martina López, la dueña del perro asesinado, hizo hasta denuncia penal contra quien mató al canino, don Manuel de Jesús dice que sí lo mató, pero que fue en defensa propia porque el can estuvo a punto de matarlo en su propia casa y que ya hasta lo golpearon y amenazaron de muerte. Si sabe de alguien que desea la chamba ‘perrona’, llámele al director del Centro Antirrábico, Ricardo Alberto Romo Ortega, al teléfono (668) 812 9639.