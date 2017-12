Urge un diputado con ganas de chambear

Maestros piden que el diputado presidente de la Comisión de Hacienda, Aaron Rivas Loaiza, se ponga a chambear y descongele la iniciativa propuesta para que se les homologue el aguinaldo a los docentes congelados. Por lo que urge un legislador al frente de la Comisión que tenga ganas de chambearle para el beneficio de la sociedad y comience a demostrar resultados. Interesados en ocupar el cargo pueden comunicarse al teléfono 758 15 00.Se requiere de unos vigilantes que se pongan buzos durante la noche en el mes de diciembre y se lancen a echar un ojo por las calles de la ciudad de Guamúchil, desde el centro hasta la periferia y chequen si no hay raza alterando el orden con música a todo volumen y calles cerradas a la brava, pues ya se anunció que serán sancionados si lo hacen. Si sabes de alguien que quiera entrarle a la chamba, échale una llamadita al ‘secre’ del Ayuntamiento, Roberto Valenzuela, al 673 732 06 38.Atención, vendedores de relojes del puerto, no les caería mal echarle una vuelta al alcalde Fernando Pucheta para que les compre uno. Al parecer el que carga no le funciona bien, luego de que en la sesión de cabildo del pasado miércoles dijera que siendo la hora que era daba por terminada la sesión. Antes de ir pueden hacer una cita previa, por lo que pueden llamar al 915-80-00, con el presidente, para que le muestren sus mejores modelos, si tienen con número grandes, mejor.El departamento de Obras y Servicios Públicos en Guasave busca gente que pueda aventarse el jale de checar el estado en el que se encuentran las lámparas de la ciudad, con eso de que ya están por llegar las familias de visita y en varios puntos se han quejado porque las luminarias no funcionan, urge arreglarlas. Si te interesa la chamba solo tienes que echarle la llamada al jefe, Francisco Miguel Retamoza, al teléfono 871 87 09.Se solicitan pipas para la raza de Los Mochis, con eso de que los empleados del Pluvial Valdez están tirando toda el agua en las calles. Urgen las unidades porque se quiere evitar que la gente se inunde y lo peor se ahoguen por tanto desperdicio del vital líquido. Si cuentas con lo solicitado o sabes dónde encontrar las unidades favor de echarle un fonazo al chaca de Obras y Servicios Públicos en Ahome, Josué Jacinto Sánchez Ruelas, al 816 5006, para que realice a la mayor brevedad posible los contratos por la renta de las unidades y evitar una desgracia en la ciudad.