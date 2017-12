Urge una jalada de orejas al fiscal

¡Sin resultados! El gremio periodístico se encuentra molesto con el fiscal general del estado, Juan José Ríos Estavillo, ya que este de manera tajante suspendió los encuentros con el gremio para dar a conocer los avances de la investigación en el caso del asesinato de Javier Valdez. El gremio señaló que está dolido y con temor de ejercer la libertad de expresión, por lo que urge quién le jale las orejas al fiscal para que se ponga las pilas y empiece a demostrar resultados. Interesados en ponerle un estate quieto podrán comunicarse al teléfono 01 (667) 7122488.



> Contra ‘Jaime’

Urgen unas buenas pastillas de la memoria pa’ la comuna de Ahome, pues la raza del ejido La Florida se siente bien olvidada por el municipio de tantas necesidades que tienen, y por más que se les diga a las autoridades nomás hacen como que oyen, pero no hacen nada pa’ resolver los problemas de calles en mal estado, mala iluminación e inseguridad por las noches. Si usted tiene de estas pastillitas, favor de comunicárselo a Josué Jacinto Sánchez Ruelas, ‘dire’ general de Obras y Servicios Públicos, al 01 (668) 8165006, pa’ que se las tome en un dos por tres y se ponga las pilas de inmediato.



> Calles amoladas

Se solicitan unos calendarios en los que se especifique muy detalladamente en qué fechas se termina la temporada de lluvias, pues la raza de la colonia Cuesta de la Higuera, en la ciudad de Guamúchil, no halla qué hacer porque luego que se acabaron las lluvias las calles quedaron toditas amoladas y es hora que no se las arreglan pa’ que la raza pueda ir y venir a gusto. Si sabes dónde encontrar esos mágicos calendarios, márcale al ‘dire’ de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al 01 (673) 7320638.



> Chamba para herreros

Atención, herreros de Rosario, en Servicios Públicos andan urgidos por encontrar a alguien que sea bueno en reparaciones o de plano que sepa hacer chambas de buena calidad y bien baratas. Esto para que le den una arregladita a las letras turísticas que ya están para el traste, o de plano, hagan unas aguantadoras. Los interesados pueden ponerse en contacto con Eduardo Enrique Navarro, chaca de Servicios Públicos, al 01 (694) 9520410, para que le den un descanso en estos días de fiesta y ya no busque en otro lado.



> Mano dura

Se solicita una mano dura, no importa el material, pero que sea resistente y que parezca real, esto para que el chaca de Tránsito Municipal en Guasave se aplique y ponga a trabajar a los agentes viales, quienes parecen no hacer mucho para evitar los aglomeramiento en el centro de la ciudad y el caos vial que se vuelve caótico. Si tienes lo que se busca échale la llamada al mero mero de la corporación, Tomás Olivas, al teléfono 01 (668) 872 67 00.