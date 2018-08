Urías en la rotación de Dodgers para el 2019

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “La mayoría gasta la mitad de su dinero en comidas, y la otra mitad en gimnasios para rebajar de peso”… Joey Adams.--o-o-o-o-Culiacán, una ciudad puro beisbol, amaneció de fiesta ayer tras el anuncio del mánager de los Arrogantes Dodgers, Dave Roberts, de que el hijo dilecto de la urbe sinaloense, Julio Urías, será llamado a uniformarse con el equipo grande el 1 de septiembre.Julio, lanzador zurdo, es el prospecto más valioso de México y de los Dodgers, no obstante haber sufrido cuatro operaciones mayores, y aun cuando solo ha cumplido 21 años.Hace un año no lanza con los Dodgers, porque se recupera de la cirugía en el hombro izquierdo. Y antes tuvieron que hacerle tres operaciones para removerle un tumor benigno en el ojo izquierdo, por el cual ve poco.Julio suele decir…:“Dios ha sido muy bueno conmigo, porque me dio un ojo izquierdo malo, pero un brazo izquierdo muy bueno”.Acerca de los planes de los Dodgers con Urías, expresó Roberts…:“En septiembre va a relevar más innings que todos los demás. Durante el invierno trabajará en el gimnasio y en la Liga Instruccional de Arizona, para que llegue a los entrenamientos 2019 listo a ocupar su sitio en la rotación”.Julio ha sido precoz en el beisbol profesional. Lo firmaron los Dodgers en la Academia de Oaxaca, el mismo día que cumplía 16 años, el 12 de agosto de 2012. Su bono fue de 450 mil dólares. Y fue el Pitcher del Año en las Menores en 2014.Ahora cobra 550 mil por temporada, puede ir a arbitraje en 2021 y declararse agente libre en 2024.En 2016 terminó con victoria sobre los Nationals en la serie divisional, pero salió derrotado en la serie por el campeonato frente a los Cachorros.Urías lanza la recta hasta a 97 millas, tiene buen cambio y respetables curvas y sliders. Amplio repertorio y un buen ejemplar para ratificar aquella vieja sentencia del mundo del beisbol…:“Zurdo que tire strikes, no lo cambies”.En sus dos temporadas de bigleaguer, 2016 y 2017, ganó cinco veces y perdió cuatro, con 3.86 de efectividad, 100 innings lanzados, 95 strikeouts, 45 bases por bolas.RETAZOS.- ** El candidato a Más Valioso en la Liga Americana, el outfielder de los Medias Rojas, Mookie Betts, ahora en una posición que no jugaba hace cuatro años, segunda base. El mánager, Álex Cora lo decidió así después que se lesionó Ian Kinsler… ** El dominicano Jesús Reyes, de 25 años, lanzador derecho, fue subido a Grandes Ligas por los Rojos. Es la segunda vez que viste la ropa del equipo grande, pero en la otra oportunidad, en mayo, regresó a las Menores sin tirar ni una para home como bigleaguer… ** El mejor prospecto de los Cachorros es el receptor panameño de 19 años, Miguel Amaya. Lo comparan con Wilson Contreras y Eloy Jimérez. Dicen los scouts que para su edad, está muy adelantado.Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.