VAYA SORPRESA DIO EL SECRE DE ENERGÍA

ÓRALE. Fue el secretario de Energía, Joaquín Coldwell, quien dijo que los beneficios de la reforma energética serán reflejados en aquellos usuarios que cuentan con plantas de luz; mientras que el resto seguirá pagando altos costos.



APENAS ASÍ REACCIONAN. La gerente de Junta de Agua Potable de Guasave, Paula Gil, necesitó que un niño cayera a un pozo del drenaje para darse cuenta al fin cómo sus empleados trabajan a tontas y a locas, pues dejan estos hoyos abiertos donde sea y en muchas ocasiones ni señalamientos ponen para advertir. Gracias a Dios al pequeño no le pasó nada, pero tuvo que ocurrirle el accidente para que al fin tomara cartas en el asunto.



CRUCERO PELIGROSO. Unos semáforos no caerían nada mal en el cruce de la calle Allende y el bulevar Rosendo G. Castro, en pleno centro de Los Mochis. La cosa es si el dire de Vialidad y Tránsito de Ahome, Alejandro Luna, pensará lo mismo.



A CHAMBEAR. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 03, Víctor Velazco Zayas, ya debe de poner manos a la obra porque la raza de la sindicatura de Tamazula, en Salvador Alvarado, no haya qué hacer con tanto piojo y pulga.



LE VALE. Vaya que al exalcalde de Mazatlán Fernando Pucheta le valen las críticas. Ya fue denunciado por Morena por supuestamente adelantarse a las campañas con sus transmisiones diarias en vivo a través de las redes sociales, y a pesar de que fue llamado a comparecer ante el Consejo Municipal Electoral sigue con sus encuentros con ciudadanos.