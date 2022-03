Va ‘Químico’ contra Felton, Rosario Torres y Javier Magaña por caso Nafta

audima

Nuevo episodio del caso Nafta. Quien haya pensado que este escándalo ya terminó, se equivocó. El mismo alcalde Luis Guillermo Benítez se encargó de volverlo a poner en la mesa. El Químico ya encontró tres posibles responsables. Y les puso nombre y apellido. Se trata del exalcalde Carlos Felton, la exsecretaria del Ayuntamiento Rosario Torres y el exsíndico procurador Javier Magaña. El pleito con Rosario Torres se antoja más que interesante por los mensajes que manda. Primero no es que haya sido únicamente la secretaria del Ayuntamiento en el trienio de Felton, donde asegura el Químico que se permitió perder el caso. ¡No! Se trata de la actual secretaria de Turismo en Sinaloa. Se trata de una posición que otorgó el mismísimo gobernador Rubén Rocha Moya al PAS. Se trata de una expanista que se alió a Melesio Cuén, contra el cual, el Químico trae careada. Advierte el Químico que no tentará el corazón para actuar contra cualquiera. Y promete que el desfalco al erario a los dineros del pueblo “no quedará impune”. En sus declaraciones de ayer soslaya sin querer o intencionalmente el nombre del exalcalde Alejandro Higuera, quien fue precisamente el que expidió el permiso de construcción de una gasolinera a la empresa Nafta que pertenece al Grupo Areh. Son 141 millones 802 mil pesos de razones para que el caso no se olvide. Y menos a quienes estaban y están involucrados.

Tiempos de tramposos. El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, rechazó que el INE no es contrincante de nadie. En una entrevista que circula que le realizó el periodista Joaquín López Dóriga al presidente del INE, mencionó que lo que está pasando en esta “consulta” que está en proceso, es que hay muchos tramposos. Y advirtió que la gente está cansada de tramposos y lo que pudieran provocar es que los ciudadanos se ausenten de las urnas. “Precisamente porque están cansados de los tramposos”. ¿Y quienes son esos tramposos, póngale nombre?, preguntó López Dóriga, y Lorenzo Córdova respondió que “son todas aquellas personas, que son servidores públicos, que tienen prohibiciones en la Ley y que están violando la Ley”. Y destacó: “Son todos aquellos que pusieron reglas. Y hoy no les gustan y las burlan…Son todos aquellos que no tienen un compromiso democrático a los que se les han pedido medidas cautelares una y otra vez que han sido ratificadas por el Tribunal Electoral y corren el entramado democrático y ponen y alejan a la ciudadanía de los mecanismos de participación”. Apuntó que “los tramposos son aquellos que violan las reglas del juego, que ellos mismos pactaron y que ellos mismos pusieron en la Constitución y en la Ley”. Usted póngales nombres.

Que hay elementos. Para el presidente del Partido Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres, hay elementos para que se finque responsabilidad al alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro. Hay por lo menos tres demandas presentadas. Y Torres adelanta que hay la posibilidad de que se están dando malos manejos en las finanzas municipales. Estrada Ferreiro se ha puesto él solito en el ojo del huracán. Pero si el alcalde de Culiacán es señalado por posibles malos manejos y abuso de poder, el de Mazatlán no canta mal las rancheras. En su primer periodo como alcalde, Luis Guillermo Benítez fue denunciado una y otra vez por nepotismo. Nada se hizo. Por gastos no comprobados. Nada se hizo. Por actos de corrupción en Cultura. Nada hicieron. Ahí están las denuncias de la anterior síndica procuradora Elsa Bojórquez. Que por cierto se extraña. Porque ella sí buscaba defender los dineros del pueblo.