Va Uber por Cancún y Q.Roo

Luego del revés que se llevaron en Yucatán a finales de mayo pasado, al no lograr que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional la Ley de Transporte en ese estado y se le diera al Congreso la facultad de regularlo, Uber ya se apresta a dar una nueva batalla muy cerca de ahí.

Nos referimos a Cancún, donde este viernes cumplen un año de presencia en ese mercado que les resulta sumamente estratégico y atractivo por el volumen de turístas que maneja, pero que ganarlo les ha costado, auténticamente, sangre, sudor y lágrimas, además de altas sumas de dinero.

Y es que en casi un año la administración de Carlos Joaquín González, el dizque político del cambio que gobernaría para la ciudadanía, ha decomisado más de dos mil vehículos que operan bajo la llamada economía colaborativa, lo que se ha traducido en más de 360 millones de pesos en multas.

Las unidades se han asegurado en Cancún y Playa del Carmen, donde se calcula que operan todavía unos 400 choferes privados. En 12 meses el vetusto y caciquil Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, que históricamente co gobierna el estado, ha perseguido y vejado a cientos de operadores de Uber.

Como parte de este violento y sacudido desembarque y primer año de operaciones, Uber, que recién nombró al frente de su timón a Dara Khosrowshahi, ha logrado ganarse la simpatía de la población en ambas plazas, los dos destinos turísticos más importantes del estado.

Y cómo no, si se han convertido en una amenaza real para el poderoso sindicato que lidera Eric Castillo Alonso. Un solo ejemplo, un viaje del aeropuerto de Cancún a la zona hotelera los taxistas lo cobran en 700 pesos, contra 250 de un Uber. De la zona hotelera a la ciudad de Cancún, 400 contra 200 pesos.

La sociedad y el sector empresarial ya están hartos de los excesos y pésimo servicio de la gran mayoría de los taxistas y del clientelismo político del sindicato, como se observa con el “genial e inteligente” alcalde de Cancún, el verde Remberto Estrada, que se sigue dando vuelo incrementándoles las multas.

Como parte de este primer aniversario Uber México, que dirige Federico Ranero, va presentar una numeralía interesante en la que demostrará cómo este servicio de transporte que creó Travis Kalanick está ayudando a incrementar la derrama turística en el estado y a generar más fuentes de trabajo.

La compañía ve a Cancún como punto estratégico. El año pasado arribaron a ese centro 4.7 millones de personas, pero el dato más revelador es que casi 49% de los turistas son repetitivos. Quintana Roo recibe la misma cantidad de turistas internacionales que Brasil y Argentina juntos y más que Egipto, Suiza e India.

Muchos de esos paseantes está acostumbrados a usar la plataforma de Uber y poseen la aplicación en sus celulares. Cuando llegan a Quintana Roo esperan utilizarla, pero ello ha implicado poner en riesgo su integridad física por las violentas persecuciones de los taxistas locales.

El gobierno de Joaquín está entendiendo que más que un enemigo, Uber puede ser un gran aliado. Le adelanto que ambas partes ya empiezan a trabajar en una regulación más acorde con la realidad del mundo que nos está tocando vivir y cuyo avance y disrupción tecnológica es imposible detener.

OTRA PARA ACS

Tal cual le adelanté Pemex adjudicó a ACS, de Florentino Pérez, el megacontrato de mil 200 millones de dólares para servicios de compresión de gas en la Sonda de Campeche. El viernes la empresa dirigida por José Antonio González Anaya oficializó el resultado a favor del consorcio español integrado por sus filiales Dragados, Cobra y Avanzia. Una buena noticia para el ex secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, que preside en México y cabildea a ésta última. Como le informé desde el jueves pasado, se trató de la última licitación millonaria de este sexenio para la empresa productiva del Estado y que toca adjudicar a su subsidiaria Pemex Exploración y Producción, a cargo de Javier Hinojosa.

CEMEX-FORTUNE

Cemex fue incluida en el Change the World 2017 de Fortune, un ranking que destaca 50 empresas internacionales que han generado un impacto social. La revista reconoce los esfuerzos que el grupo de Rogelio Zambrano realiza para fomentar prácticas de construcción sostenible. Se destaca su plataforma “Crecimientos”, de la que descuelgan negocios sociales e inclusivos como Construyo Contigo, ConstruApoyo, Yo Construyo y Estufas Ecológicas, con las que vía la autoconstrucción se combate la pobreza, educación de baja calidad, hogares en situación insalubre, desempleo, falta de capacitación y escaso acceso a asistencia financiera. En 2016 brindaron vivienda asequible y digna a más de tres millones de personas.

INFONAVIT AJUSTA

El Infonavit, que dirige David Penchyna, ofrece a sus acreditados la oportunidad de que cambien casa por una que atienda mejor sus necesidades de crecimiento, ya sea de ingresos, de espacio o de cambio de domicilio, pues recientemente anunció opciones enfocadas a atender estas situaciones. Sin duda, se consolida no solo como la hipotecaria más grande de América Latina, sino la de mayores opciones de financiamiento.