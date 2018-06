¿Va a votar el domingo?

A estas alturas podría apostar a que usted ya se encuentra hasta la… de las campañas políticas. Durante poco más de seis meses, diariamente nos hemos aventado algo así como 295 mil anuncios en radio y televisión, más las entrevistas y menciones en noticieros y demás programas radiofónicos y televisivos, las activaciones en las calles y sitios públicos, las reuniones en domicilios particulares y la carita de las y los aspirantes a puestos de elección popular en espectaculares y anuncios que saltan cada que abre un sitio en internet.Este domingo es el día de las votaciones, y en este espacio somos respetuosos de su inteligencia y sus preferencias, lo que sí le vamos a pedir, como en otros años, es que acuda a votar. Cierto, usted está en su también muy legítimo derecho de expresar su inconformidad no votando, pero antes de abstenerse permítanos recordar algo: el derecho al voto ha costado mucho, y ahí está la historia que no dejará mentir. Primero costó sangre para que los hombres pudieran acudir a las urnas, luego vino otra lucha para que se reconociera ese derecho a las mujeres. Hoy en día, si le metemos números, tenemos que en nuestro país hay un registro de 87 millones 778 mil 662 votantes y un presupuesto de 7 mil 144 millones de pesos para realizar las elecciones, significa que cada voto nos cuesta alrededor de 83 pesos; eso, considerando que todo mexicano inscrito en el padrón electoral sea invadido por la responsabilidad ciudadana de acudir a las casillas, pero como no es así, resulta que en la medida en que menos personas van a las urnas el costo del voto se incrementa.Durante poco más de seis meses se ha chutado mensajes en los más diversos tonos y colores. Quién sabe cuántos expertos en comunicación y mercadotecnia política se han quemado las pestañas en los “cuartos de guerra”, como se les suele llamar a las oficinas donde se concentran a elegir las palabras, colores, sonidos e imágenes que buscarán convencerlo de que tal o cual son su mejor opción.Al final, en esa tambaleante mampara solo usted sabrá los motivos, razones o sinrazones que lo llevarán a elegir a quien desea que lo represente. Como en este espacio sigue acéfalo el Departamento de Análisis Político y Geopolítico de “A dos de tres”, no nos queda más que pedirle que acuda a votar, que lo haga de la manera más razonada posible y que, una vez emitido el sufragio, por caridad no se pelee.¿Para qué desgarrarse las vestiduras por gente que en el mundo lo hace a uno? Si a lo largo de los últimos seis meses (y en algunos casos desde antes) hemos visto cómo sin pudor ni recato el que antes era gris ahora es rosa, el que era rosa ahora es lila, el que era lila ahora es plumbago. Si algo han dejado estas campañas, además del hartazgo, es el espectáculo en que con tal facilidad se han lanzado un triple mortal sin red protectora para (re)acomodar los ideales. Si tiene una amistad que está alucinada con tal o cual candidato(a) que en alguien quepa la prudencia, ya habrá tiempo para el arrepentimiento.Gracias por leer estas líneas. Comentarios y etcétera, por favor en adosdetres@hotmail.com. En Twitter, en @MarisaPineda. Que tenga una semana multicolor.