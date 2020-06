Va de nuevo: productores preparan nuevo plan de presión

Los productores del Valle del Carrizo y del Valle del Fuerte preparan el nuevo plan de presión si no se llega a un acuerdo el martes

Como se empezó. Se habla de que los ahomenses no pueden levantar bandera blanca en la lucha contra el coronavirus por el número de contagios y muertes que se están presentando a casi tres meses de la emergencia de salud. En el momento en que la tercera etapa sigue de frente se está peor de cuando se empezaron las medidas preventivas y de protección. Aquí, en el municipio, la condición de emergencia tendrá que seguir. Unos dicen que esto es porque los tres niveles de gobierno fallaron en las políticas que asumieron, pero otros alegan que la situación llegó a este punto por la irresponsabilidad ciudadana. Unos más, que se cree que son los más certeros, es una mezcla de una cosa con otra. El caso es que ahora solo abrirán algunos sectores, no todos, porque el municipio sigue en semáforo rojo, aunque para muchos la ciudad retomó su vida normal desde hace buen rato.



El gasto. Algunos que se han echado un clavado al micrositio que el alcalde Chapman anunció con bombo y platillo para dar cuenta de las acciones que han realizado en la emergencia del coronavirus, le están dando la razón a los regidores Raúl Cota, del PRI, y a Fernando Arce, del PAS, que pidieron una sesión de Cabildo para que se rindiera cuentas del gasto que se ha hecho. Y es que se han encontrado muchas dudas, pero eso sí ya hay evidencia de que las compras se concentraron en unos cuantos proveedores con cantidades de dinero fuerte. Con lo que tienen a la mano, los regidores opositores ya tienen más o menos elementos para llegar a la sesión de Cabildo con la espada desenvainada.



Ilusiones. Dicen que cuando los directivos de la empresa Gas y Petroquímica del Pacífico se enteraron de que el alcalde de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman, reveló que ya había dado los permisos para la instalación de la planta de fertilizantes en Topolobampo, se entusiasmaron. Y no solo estos sino muchos ahomenses que están de acuerdo en ese proyecto por la multimillonaria inversión, por las fuentes de trabajo y los beneficios que generará. Sin embargo, unos y otros están esperando que se dilucide a qué permisos se refirió el alcalde porque hasta ayer nadie todavía sabía a ciencia cierta de cuáles se trataba. Si es el de la renovación de construcción y el de uso de suelos, los de GPO pondrían manos a la obra. Aunque la piedrita en el zapato son los procesos que no se destraban.



Va de nuevo. Los productores del Valle del Carrizo y del Valle del Fuerte preparan un nuevo plan de presión si el dueño de la empresa Multigranos, Carlos Ramírez, se sigue resistiendo a pagarles después de un año de que le entregaron la cosecha. Mañana se sabrá si sigue con esta misma conducta o se integra al fideicomiso para darle solución al problema. Y es que el empresario tiene pactada una reunión con los funcionarios de la Financiera Nacional como parte de los arreglos para desactivar la última embestida de los productores en contra del dueño de Multigranos. Lo que está claro es que los afectados no van a dejar que este se salga con la suya.



Recelo. En lugar de tomarlo por el lado amable, dicen que el presidente de la Asociación Local Ganadera de El Fuerte, Bismark Orduño, se puso celoso de la directora de la Escuela Normal Experimental del Valle del Fuerte, Maribel Vega Quintero, quien reparte 12 mil pacas de pacas de forraje de maíz entre los ganaderos. Unos le dan la razón a Orduño, pero el problema de este es que ya es muy notorio su pasividad para llevar los apoyos a sus representados. Es más, es sorprendente su falta de liderazgo porque era uno de los que se perfilaban para el 2021. El activismo de Vega Quintero algunos lo ubican como futurismo para el próximo proceso electoral, aunque algunos la están blindando porque no es la primera vez que ella va en apoyo de los ganaderos.