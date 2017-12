Va el Centro Intermodal

El Grupo Aeroportuario de la CDMX dio a conocer el 6 de diciembre vía CompraNet, las nuevas bases de licitación para el Centro Intermodal de Transporte Terrestre (CTT). El objetivo es que esta obra se realice con el menor costo posible, y que exista competencia entre los 11 grupos anotados.

Luego de que Mota Engil, de José Miguel, presentara una inconformidad, el GACM, la SCT y la Función Pública, decidieron blindar el proceso de esta nueva licitación para que quede claro que la cancha es pareja y para garantizar que se cumpla con todas las bases del concurso y con lo que la ley prevé.

Como se recordará, el 3 de noviembre fue declarada desierta la primera licitación, debido a que ninguno de los postores cumplió con todos los requisitos estipulados: unos por cuestiones técnicas, otros por pasarse del monto que se tiene estipulado y otros más por inconsistencias en su información.

Por ello el grupo comandado por Federico Patiño ofreció un taller a los grupos licitantes para que los técnicos explicaran paso a paso todos los formularios y cómo llenarlos para que cumplan los requisitos, lo que contó con aval de la propia dependencia que encabeza Gerardo Ruiz Esparza.

Algo muy importante es lograr que ninguno de los grupos sea descalificado por cuestiones de procedimiento y por eso se tomarán todas las providencias que el caso requiere con objeto de que haya certidumbre de todos los involucrados en el proceso.

Las empresas interesadas en participar tienen 45 días para presentar sus propuestas y el plazo vence alrededor del 20 de enero del año entrante.

CEMEX LIBRA

Cemex informó a la Superintendencia Financiera de Colombia que en relación con la investigación iniciada en septiembre de 2013 por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra cinco empresas cementeras y 14 de sus ejecutivos por presuntas infracciones al régimen de libre competencia, la misma instancia investigadora no encontró evidencia material suficiente para probarlas, por lo cual ordenó el archivo de la indagatoria por esas conductas. En el caso de Cemex Colombia, el valor de la sanción asciende a alrededor de 24.5 millones de dólares. Es importante anotar que esta decisión de la SIC no está en firme, pues frente a ésta cabe el recurso de reposición, el cual puede ser interpuesto ante esta misma autoridad dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación formal, trámite que al día de hoy aún está pendiente. Sólo hasta que esta reposición sea resuelta por la SIC, la decisión y las sanciones quedarían en firme y serían exigibles. En este sentido, la obligación de pago de la multa y el impacto sobre el flujo de caja se darían durante el primer trimestre de 2018, sin embargo la fecha cierta de pago y el monto solo podrían determinarse en el momento en que el recurso de reposición sea resuelto. La compañía que preside Rogelio Zambrano estará evaluando y procederá, según sea el caso, con los mecanismos que prevé la ley colombiana, los cuales son: el recurso de reposición ante la misma SIC solicitando que la sanción sea revocada y la investigación archivada, y en caso de que se confirme la decisión de imponer sanción, una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción contencioso administrativa, procedimiento que podría tomar un tiempo en resolverse. En caso de que la decisión de imponer sanciones se confirme después de agotar los mecanismos que prevé la legislación, Cemex estima que la sanción impuesta a su filial colombiana no tendrá un efecto material adverso en los resultados de operación, liquidez y condición financiera del grupo regiomontano.

TRAS TABASCO

Este fin de semana el PRD llevará a cabo una encuesta interna para seleccionar a su candidato y contender a la gubernatura de Tabasco, pese al descontento abierto del legislador de esta plaza, José Antonio de la Vega, quien esperaba podría empujar una asignación directa. Y el problema es que uno de los punteros en el gusto del partido es el alcalde de Villahermosa, Gerardo Guadiano, quien primero deberá dar explicaciones sobre las innumerables acusaciones que pesan en su contra por un mal uso de los recursos del municipio que estarían beneficiando a las empresas Infralux, Trafic Light y Ramírez y GarcíaMN. Pues bien, ya las pesquisas en el gobierno alcanzan a 26 empresas con al menos 23 empresarios de la localidad como Édgar Méndez Montoya, Cristóbal Guadiano (hermano del edil de Villahermosa), Alberto Silvestre y Édgar Díaz, quienes estarían presuntamente involucrados en casos de corrupción destacando venta de terrenos, adjudicaciones directas de obras publicas y el uso de empresas para el desvío de recursos directamente relacionadas al Grupo Cancún que encabezaba el hoy detenido ex gobernador Roberto Borge. El PRD tiene una bomba en sus manos, ya que deberá elegir a su candidato al tiempo que deberá aclarar la ruta de más de 900 millones de pesos del erario que se acusa han sido desviados para las aspiraciones de Guadiano.

LA COLUMNA TIEMPO DE NEGOCIOS VOLVERÁ A PUBLICARSE EL PRÓXIMO JUEVES 4 DE ENERO. FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 2018.